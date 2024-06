Cette voiture hybride à moins de 13 000 euros parcourt 2 000 kilomètres sans avoir besoin de faire le plein ou de recharger

Un grand constructeur chinois a présenté un nouveau moteur hybride à l'autonomie impressionnante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il équipera des véhicules particulièrement abordables.

Imaginez faire un aller-retour Lille-Marseille en voiture sans vous soucier de trouver une station-service ou une borne de recharge ! Aussi incroyable que cela paraisse, il est désormais possible de parcourir quelque 2000 km avec un seul plein de carburant et sans avoir à recharger la moindre batterie. Cette prouesse est rendue possible grâce à BYD,. Le grand constructeur automobile chinois vient en effet de commercialiser deux véhicules dotées d'un tout moteur hybride révolutionnaire, qui combine les avantages du thermique et ceux de l'électrique.

Combinant un moteur à combustion hautes performances et un moteur électrique ultra puissant, ce nouveau modèle incarne la cinquième génération d'hybride rechargeable de BYD. Il se distingue par sa remarquable efficacité énergétique due à son système d'intelligence artificielle qui optimise l'utilisation de chaque moteur en fonction des conditions de conduite. Le modèle de base associe ainsi un moteur thermique de 1,5 litre de 74 kW et un moteur électrique de 120 kW, l'ensemble ne consommant que 2.9 l/100 km pour une autonomie record de 2 100 km.

Et ce n'est pas tout ! Cette technologie incroyablement performante est beaucoup plus accessible que l'électrique pur. BYD l'a introduite sur deux modèles, la Qin L et la Seal 06, qui sont commercialisés à partir de seulement 13 000 euros. Inutile de dire que le succès est d'ores et déjà au rendez-vous : 3 jours après son lancement officiel en Chine, le 28 mai dernier, 5000 exemplaires de la Qin L avaient déjà trouvé preneur.

© BYD

Malgré ce beau succès, il convient de relativiser quelques chiffres. d'abord, l'autonomie de 2 100 km a été mesurée selon le cycle CLTC, une norme chinoise plus optimiste que le cycle WLTP européen. Ensuite, le prix de 13 000 euros correspond à la version la plus "basse" du modèle le moins cher. Enfin, on ne sait pas à cette heure si les deux véhicules seront un jour vendus en Europe.

Ces remarques n'enlèvent rien aux qualités intrinsèques de ce nouveau moteur qui prouve que l'hybride n'a pas dit son dernier mot face à l'électrique. Cette nouvelle technologie hybride constitue un véritable progrès qui pourrait bien changer la donne dans le secteur automobile. Elle offre une alternative attrayante aux véhicules électriques, tout en rassurant les conducteurs qui redoutent l'autonomie limitée de ces derniers. Reste à savoir si d'autres constructeurs automobiles suivront dans cette voie. La course à l'innovation n'est visiblement pas terminée et BYD a pris une longueur d'avance sur a concurrence !