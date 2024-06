Des milliers de Français ont droit à cette aide financière de l'État - mais ils doivent la réclamer eux-mêmes

Vous faites peut-être partie des milliers de foyers qui auraient du recevoir aide financière versée automatiquement par l'État. Mais suite à un problème administratif, vous allez devoir la réclamer vous-même !

En France, il existe de nombreuses aides financières destinées à différents types de ménages, de familles et de situations. À tel point que beaucoup de Français ignorent qu'ils ont sûrement droit à une aide ou une autre et ne la réclament jamais. Et même quand ils le savent, les démarches pour obtenir le versement sont souvent longues et complexes, ce qui découragent beaucoup de personnes pourtant éligibles.

C'est la situation que le Gouvernement voulait éviter avec le Chèque-Energie, un dispositif créé en 2016 pour aider les ménages à payer une partie de leurs factures d'énergie. Envoyée automatiquement par courrier à tous les bénéficiaires, cette aide permet de payer les fournisseurs d'électricité, de gaz, de fioul, de bois de chauffage et même certaines dépenses de rénovation énergétique de son logement.

Tous les Français, qu'ils soient propriétaires ou locataires, y ont droit sous condition de ressources et son montant peut varier de 48 € à 277 € pour l'année 2024. Une aide non négligeable pour beaucoup de foyers et de personnes modestes donc, d'autant plus précieuse qu'elle est adressée tous les ans entre avril et mai à tous les bénéficiaires, sans démarche de leur part... du moins normalement.

Cette année, des problèmes administratif, apparemment liés à la fin du paiement de la taxe d'habitation pour tous les français en 2023, ont entraîné des difficultés pour le calcul et l'envoi du chèque-énergie 2024. Ainsi, des milliers de Français éligibles n'ont pas reçu cette aide à laquelle ils avaient pourtant droit et vont devoir en faire la demande manuellement.

Pour savoir si vous êtes éligible au chèque-énergie 2024, vous pouvez utiliser le simulateur disponible sur le site officiel, à l'aide de votre numéro fiscal ou en répondant à une série de questions. En cas d'éligibilité et de non réception de l'aide à ce jour, il vous faudra alors effectuer une réclamation en ligne sur un portail dédié, qui ouvrira ses portes en juillet 2024.

Attention, du fait de ce problème d'envoi automatique du chèque-énergie 2024, une augmentation des tentatives d'escroquerie a été constatée. Des arnaqueurs pourraient vous contacter par téléphone, en prétendant vouloir vous aider à recevoir votre chèque-énergie, et tenter de vous soutirer des informations sensibles sur vos comptes bancaires, comme vos identifiants ou votre RIB. Soyez donc vigilants et ne transmettez aucune information à qui que ce soit qui vous contacterait à propos du chèque-énergie : toutes les démarches à ce sujet se font en ligne et l'assistance utilisateur ne vous contactera jamais par téléphone.