Cette batterie fonctionne en continu depuis 184 ans - et elle reste un mystère pour les scientifiques

Dans la célèbre université d'Oxford, un carillon électrique fonctionne en continu depuis près de deux siècles en utilisant une batterie qui conserve encore son secret pour la science.

Au cœur de l'université d'Oxford, un objet extraordinaire continue de défier les lois du temps : il s'agit d'un carillon électrique connu sous le nom de Oxford Electric Bell, qui fonctionne sans interruption sur batterie depuis… 1840 ! Et même s'il s'amenuise avec le temps, son tintement discret se fait encore entendre sous la cloche de verre qui le protège. , , fait de cette cloche l'une des expériences scientifiques les plus anciennes au monde. Mais quel est le secret de sa longévité hors du commun ?

C'est le révérend Robert Walker, professeur de physique à Oxford, qui a acquis la cloche en 1840. Aujourd'hui, elle trône dans le laboratoire Clarendon de l'université, protégée par deux couches de verre. D'où son surnom, Clarendon Dry Pile, qui fait référence à son type de "pile sèche" et à son emplacement. En effet, il s'agit de l'un des premiers modèles de piles électriques, constitués de disques métalliques empilés.

L'une des clés de sa longévité réside dans sa faible consommation d'énergie. La cloche ne nécessite que peu de courant pour fonctionner et en perd très peu. "Le mouvement du pendule en plomb frappe les deux cloches, les chargeant et les déchargeant continuellement. Une quantité infime d'énergie circule entre les deux extrémités, la seule perte étant la résistance de l'air", explique le Dr Robert Taylor, un des responsables de l'expérience à l'université d'Oxford.

La composition des piles elles-mêmes pourrait également expliquer leur durabilité exceptionnelle. Cependant, c'est là que le mystère s'épaissit. Si les scientifiques ont des hypothèses, personne ne connaît avec certitude la nature exacte des matériaux utilisés. On les appelle "pieux secs" car ils ressemblent à ceux fabriqués par le physicien italien Giuseppe Zamboni. Ces piles Zamboni étaient constituées d'environ 2 000 paires de disques de papier d'aluminium collés sur du papier imprégné de sulfate de zinc et recouverts sur l'autre face de dioxyde de manganèse. Les piles d'Oxford sont également scellées dans une coque extérieure supposée être en soufre, ce qui leur donne une apparence de bougie. Bien sûr, il ne s'agit pas réellement de bougies, sans quoi le système ne fonctionnerait pas ! Mais sans ouvrir les piles, ce qui ruinerait l'expérience, il est impossible de savoir précisément ce qu'elles contiennent et comment cela contribue à leur longévité.

Malgré sa résistance remarquable, la batterie d'Oxford n'est pas immortelle. Sa sonnerie ininterrompue depuis près de deux siècles pourrait bientôt prendre fin. "Elle devrait continuer à fonctionner pendant encore cinq ou dix ans, car son rythme a ralenti de manière significative au cours des 40 dernières années. Mais elle s'arrêtera inévitablement car elle manquera d'énergie", prévient le Dr Taylor. "Toutes les batteries finissent par mourir", conclut-il. Quoi qu'il en soit, l'Oxford Electric Bell restera un symbole fascinant de l'ingéniosité humaine et un rappel que même les plus petites inventions peuvent receler de grands mystères. Sa sonnerie inlassable, tel un écho du passé, continuera de résonner dans les couloirs de l'université d'Oxford, jusqu'à ce que le silence finisse par l'emporter.