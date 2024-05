Méfiez-vous des virements que vous recevez sur votre compte PayPal

Un inconnu affirme vous avoir envoyé par erreur de l'argent via PayPal ? Attention à ne pas lui retourner l'argent n'importe comment, sous peine de vous faire arnaquer !

Si, comme des millions de Français, vous utilisez les services de PayPal pour payer des achats ou effectuer des transactions entre amis, faites très attention en ce moment ! Au cours des dernières semaines, de nombreux utilisateurs ont eu la surprise de recevoir des versements en provenance d'inconnus auxquels ils ne s'attendaient absolument pas. Des virements inattendus et plutôt bienvenus en cette période de crise économique, mais qui dissimulent un piège. Car il ne s'agit évidement pas d'un cadeau d'un généreux donateur anonyme, mais d'une arnaque ! Et bien montrée.

Son principe est aussi simple qu'astucieux. D'abord, vous recevez sur votre compte PayPal une petite somme d'argent d'une provenance inconnue. Ensuite, la personne à l'origine du virement vous contacte et vous explique vous avoir versé ce montant à la suite d'une erreur. Elle fait appel à votre honnêteté et vous demande si vous pouvez lui retourner l'argent, ce qui semble tout à fait légitime. Mais c'est là qu'il y a anguille sous roche. En effet, elle vous demande, pour réaliser la transaction, d'utiliser l'option "Amis et famille".

Si vous avez le malheur d'accepter la demande et de réaliser le remboursement de cette façon, vous pouvez dire adieu à votre argent ! En effet, l'escroc va alors signaler à PayPal que le paiement initial était une erreur, qu'il y a eu un problème. Or, comme il a effectué le paiement par le biais de l'option "Pour des biens et services", il bénéficie d'une protection acheteur. C'est pourquoi le service de paiement annule le premier virement et retire l'argent de votre compte pour le retourner à son propriétaire initial. Voilà votre escroc remboursé, et par deux fois ! Le problème, c'est que, comme votre virement, lui, a été réalisé via l'option "Amis et famille", vous ne bénéficiez pas de la protection acheteur. Résultat : contrairement à l'escroc, vous ne récupérerez jamais votre argent.

Si quelqu'un vous fait un virement par erreur et vous demande de le rembourser, ne choisissez surtout pas l'option "Amis et famille". PayPal dispose d'une fonction pour renvoyer en toute sécurité des paiements effectués par erreur. Il suffit de sélectionner le paiement que vous souhaitez rembourser et de cliquer sur "Émettre un remboursement". De cette manière, le virement de retour n'est pas considéré comme une nouvelle transaction et ne peut donc pas être crédité une seconde fois.