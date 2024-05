Cette nouvelle étiquette obligatoire vous aidera à choisir des appareils qui durent longtemps

Bientôt, certains appareils électriques et électroniques comporteront une étiquette qui vous aidera, au moment de l'achat, à choisir ceux qui durent le plus longtemps. Un bon pour pour votre portefeuille et l'environnement !

Peut-être avez-vous déjà été contraint de vous séparer de vos appareils électroniques à contrecœur. Un smartphone dont les mises à jour ont été arrêtées, un lave-linge qu'il est impossible de démonter pour changer la pièce usée, un ordinateur portable qui coûte moins cher à racheter qu'à réparer... Toutes ces situations sont les conséquences de l'obsolescence programmée, une pratique de plus en plus répandue chez les constructeurs – qui poussent clairement à la (sur)consommation. En plus de vous coûter cher, cette pratique a un énorme impact sur l'environnement. Il est donc urgent de trouver un moyen de pousser les consommateurs et les fabricants à revoir leur façon de consommer.

Jusqu'ici, les constructeurs étaient tenus d'afficher un indice de réparabilité sur de nombreux produits électriques et électroniques. Il prend la forme d'un pictogramme accolé au descriptif d'un produit, avec une note sur 10 est calculée selon différents critères, comme la disponibilité et le prix des pièces détachées ou bien la documentation technique fournie. Toutefois, il oublie de prendre en charge certains éléments. Car un produit réparable ne veut pas dire durable. Si une pièce d'une machine casse tous les ans, il faut la changer tout aussi souvent, ce qui n'en fait pas une consommation écoresponsable. L'appareil qui pollue le moins est l'appareil qui ne tombe jamais en panne.

Aussi, le Gouvernement à choisi de faire évoluer l'indice de réparabilité en un indice de durabilité, qui informera le consommateur non seulement sur la réparabilité d'un produit, mais aussi sur son aptitude à durer dans le temps. Finalement, après de nombreux obstacles et rebondissements – provenant notamment de la Commission européenne –, cette nouvelle notation entrera en vigueur en janvier 2025 pour les téléviseurs et en avril 2025 pour les lave-linge, via la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi AGEC). Une seconde vague d'appareils devrait avoir lieu un jour, notamment les aspirateurs, les tondeuses à gazon électriques, les lave-vaisselle et les nettoyeurs haute pression.

Sans grande surprise, l'indice de durabilité, sous forme de note sur 10, va reprendre le code couleur traditionnel déjà employé par l'indice de réparabilité, allant du rouge au vert afin de faciliter la lecture de l'indice. Plus le score sera faible, plus la couleur tendra vers le rouge et moins l'appareil sera bon pour l'environnement. À l'inverse, plus le score sera élevé, plus la couleur tendra vers le vert, et plus l'équipement sera durable. L'indice de durabilité devra apparaître dans les magasins et sur les sites marchands, et sa taille devra être au moins équivalente à celle du prix. Toutefois, il devra sûrement changer d'apparence une fois que l'UE aura mis en place son propre indice...