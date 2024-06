Ces shampooings de grande marque sont retirés de la vente : ils contiennent un produit toxique

Plusieurs produits d'hygiène très répandus ont récemment fait l'objet d'un rappel pour raison sanitaire. Ils contenaient un composé chimique allergène et dangereux pour la santé. Si vous en avez, ne les utilisez surtout pas !

Au cours des dernière semaines, au moins trois cosmétiques de grandes marques françaises ont fait l'objet d'un retrait de la vente et d'un rappel de produits en raison de risques avérés pour la santé des consommateurs. En l'occurrence, il s'agit d'un shampooing, d'un après-shampooing et d'un lisseur, commercialisés en Italie mais également distribués sous d'autres appellations dans différents pays européens, dont la France.

Ces trois produits contenaient tous du butylphenyl methylpropional, plus connu sous le nom de Lilial, un composé synthétique très utilisé dans les lessives en poudre et les cosmétiques pour ses propriétés aromatiques. Certaines formes de la molécule dégagent en effet une odeur florale caractéristique, proche du muguet ou du cyclamen, et sont donc très appréciées des fabricants pour leurs préparations cosmétiques.

Ou plutôt étaient, car le Lilial a été classé comme perturbateur endocrinien ainsi qu'allergène probable, et interdit d'utilisation dans l'Union Européenne depuis mars 2022. Des tests ont en effet montré qu'il était toxique pour le système reproductif, pouvait nuire au fœtus et provoquer des irritations cutanées chez certaines personnes sensibles. Son utilisation dans les cosmétiques, avec ou sans rinçage, est donc considérée comme dangereuse et n'est plus autorisée.

Tous les fabricants de cosmétiques concernés qui distribuent des produits dans l'Union Européenne ont donc modifié leurs formules de préparation afin d'en exclure ce composant. Néanmoins, les produits mis en circulation avant l'application de la règlementation européenne n'ont pas tous fait l'objet d'un rappel systématique. Plusieurs lots se retrouvent donc encore dans les étales de certains distributeurs, notamment des indépendants et des discounteurs qui achètent des stocks en gros à travers toutes l'Europe afin de proposer des promotions.

Et des consommateurs attentifs ont justement repéré la présence de Lilial dans la liste des ingrédients de plusieurs cosmétiques de marque L'Oréal et Garnier, commercialisés en Italie dans les gammes Elvive, équivalent de Elsève, et Fructis, et l'ont signalé aux autorités. Ces signalements ont ainsi entraîné une alerte et un rappel de produits (ici, ici et là) via le système de surveillance européen RAPEX, un réseau d'échanges d'informations entre pays membres de l'UE pour la détection des produits dangereux.

Très utile, le système européen RAPEX dispose d'un portail en ligne permettant de consulter et rechercher les alertes publiées sur les produits dangereux, avec des filtres par catégorie de produits, type de risque ou encore pays de commercialisation. Avec l'essor du commerce de cosmétiques en ligne et la libre circulation des marchandises au sein de l'Union Européenne, RAPEX est donc une bonne adresse à garder dans les favoris de son navigateur afin de vérifier la non-dangerosité d'un produit avant un achat sur Internet.