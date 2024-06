Ce petit changement sur les cartes bancaires va faire grimper les prix

Si vous avez récemment reçu une nouvelle carte bancaire, jetez-y un coup d'œil : vous y remarquerez peut-être un détail annonciateur d'une future hausse des prix chez de nombreux commerçants..

La carte bancaire est un objet banal du quotidien, que nous glissons dans notre portefeuille sitôt reçue de la banque et que nous ressortons pour régler nos divers achats sans vraiment y prêter attention. Pourtant, cette petite carte en plastique recèle plusieurs informations intéressantes à travers les logos qui y sont apposés. Et si vous regardez la vôtre, vous constaterez peut-être que le fameux sigle CB a disparu. Loin d'être anodin, ce changement discret qui touche de plus en plus de cartes bancaires pourrait avoir des conséquences concrètes sur l'économie, et notamment le prix de vos achats.

Le logo CB correspond au Groupement des Cartes Bancaires CB, un réseau visant à permettre "l'interbancarité des cartes de paiement". C'est ce système qui permet d'effectuer instantanément des transactions entre deux comptes bancaires dans des établissements différents, comme celui d'un client et celui d'un commerçant.

Le réseau CB est de loin le plus utilisé en France et toutes les banques nationales y sont adhérentes, d'où la présence du logo éponyme sur la majorité des cartes bancaires françaises. Mais au niveau mondial, il existe deux autres acteurs ultra-dominants sur ce marché : les Américains Visa et MasterCard. La plupart des cartes affichent les logos de différents réseaux de paiement, et l'on trouve souvent ceux de MasterCard ou de Visa à côté de celui de CB.

À chaque transaction effectuée avec une carte, des frais sont payés à l'opérateur du réseau utilisé pour l'opération par la personne qui encaisse l'argent, souvent un commerçant. Or le montant de ces frais varie fortement selon le réseau, ceux de Visa et MasterCard pouvant être jusqu'à dix fois supérieurs à ceux de CB. Tant que la majorité des paiements était effectué via la réseau CB, moins cher, ce surcoût pouvait être absorbé par le commerçant sans répercussion pour ses clients.

Mais il se trouve que les deux géants américains grignotent sans cesse des parts de marché sur le réseau français, et les banques distribuent de plus en plus de cartes affichant uniquement le logo Visa ou MasterCard, et plus le logo CB. La part des transactions passant par les deux réseaux américains, dont les frais sont bien plus élevés, progresse donc lentement mais inexorablement depuis des années. Et, au bout du compte, le coût des paiements par carte bancaire augmente.

Pour l'heure, ce surcoût est encore absorbé par les commerçants qui ne peuvent pas faire varier leurs prix selon les réseaux utilisés par les cartes bancaires de leurs clients. Mais cette situation ne sera pas éternelle. Et, comme l'ont déjà signalé des grands groupes comme Auchan, System U, SNCF ou Cdiscount, les commerçants seront contraints de répercuter ces frais supplémentaires pour ne pas rogner sur leurs marges. Et cette progression insidieuse des réseaux Visa et MasterCard finira par faire grimper les prix pour les consommateurs, en s'ajoutant discrètement à l'inflation générale.