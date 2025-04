Lidl lance sa chaîne télé sur la TNT avec Cyril Hanouna pour remplacer C8

Profitant de la place libérée par C8, Lidl lance aujourd'hui sa propre chaîne télé sur la TNT. Une expérience originale, mais à durée limitée, qui permet aussi à Cyril Hanouna de faire son grand retour dans une toute nouvelle émission.

Vous l'aurez remarqué si vous êtes téléphile : depuis le 1er mars 2025, deux chaînes télé ont disparu de la TNT. En effet, suite à une décision très controversée de l'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, C8 et NRJ12 n'ont plus d'autorisation de diffusion sur la télévision française (voir notre article). Une disparition qui a attristé de nombreux téléspectateurs, et qui lissent deux canaux vides en attendant l'arrivée de nouvelles chaînes dans quelques mois.

Et plutôt que de laisser ces fréquences vides dans l'intervalle, l'Arcom a eu l'idée d'en profiter pour tenter une expérience en accordant une autorisation de diffusion temporaire à un acteur inattendu : Lidl. À compter de ce mardi 1er avril, à 20 h, et jusqu'au 6 juin, date d'une renumérotation et de l'arrivée d'une nouvelle chaîne, le canal 8 occupé auparavant par C8 accueillera ainsi une chaine télé entièrement opérée par le spécialiste de la distribution, et tout simplement baptisée LIDL TV.

Lidl n'a pas encore dévoilé les détails de sa programmation. Mais l'enseigne a promis de traiter des thèmes chers à ses valeurs et à ses activités avec notamment des émission consacrées à la cuisine et au bricolage, deux de ses rayons phares. Sans espérer voir un nouveau Top Chef ou un dérivé modernisé de D&CO, on peut s'attendre à trouver des émissions à vocation pratique, avec des recettes de cuisine ou des tutos pour manier des appareil comme le célèbre Monsieur Cuisine ou des outils pour divers travaux. Il se murmure d'ailleurs que la publicité récente pour Parkside, la marque de bricolage de Lidl, qui fait apparaître Arnold Schwarzenegger pourrait avoir une déclinaison surprenante…

© philipus - 123RF - C8

"Schwarzy" ne serait toutefois pas la seule vedette sur LIDL TV : la chaîne serait en effet offert les services d'un véritable monstre de la télé française, à savoir Cyril Hanouna. Et pour cause, depuis la fin de C8 et après avoir continué quelques jours son émission phare, TPMP, sur des canaux numériques avant de l'interrompre, l'animateur en mal de téléspectateurs et de débats aurait accepté de présenter une nouvelle émission en attendant d'arriver prochainement sur W9. Là encore, rien n'a filtré sur son contenu, mais plusieurs sources indiquent qu'il s'agirait d'une émission quotidienne en direct et en public orientée sur la consommation, avec des témoins, des chroniqueurs, des experts, et, bien sûr, des scandales et des polémiques. Une sorte de Touche Pas à Mes Courses, en somme.

Dans un autre registre, Lidl espère prolonger le lien établi avec ses clients à travers son appli Lidl Plus. Et dans une démarche "360" incluant le numérique, la chaîne va proposer des jeux permettant de gagner des cadeaux et des bons de réduction via son programme de fidélité sans doute des émissions inspirées de Le juste prix sur M6 ou Le Bigdil sur RMC Story, deux programmes qui connaissent un très grand succès actuellement. On ne sait rien toutefois sur les autres programmes, de type film ou série, même si quelques langues perfides ont évoqué malicieusement la rediffusion de Inspecteur Derrick, ce grand classique de la télé allemande, en raison des origines de Lidl.

LIDL TV ne sera pas la seule chaîne télé opérée par un spécialiste de la grande distribution : Michel Édouard Leclerc, patron des hypermarchés du même nom, s'apprête également à se lancer sur la TNT avec une chaîne intitulée Télé Leclerc qui prendra la place laissée vacante par NRJ12. Le très médiatique milliardaire breton n'aurait en effet pas apprécié de voir débarquer son concurrent allemand sur les ondes françaises et il aurait très vite mobilisé ses troupes et ses appuis pour postuler auprès de l'Arcom et récupérer une fréquence libre. En revanche, Action, qui s'était également porté candidat, s'est vu débouter par l'autorité qui n'a pas donné suite à son projet.

Si l'on ne peut évidemment pas prédire l'avenir de ces chaînes nouvelle génération à l'issue de cette expérience, il convient de juger sur pièce pour voir si le concept prend auprès du public. Rendez-vous ce soir à 20 h sur le canal 8 de la TNT et des canaux télé des box Internet pour le lancement de Lidl TV !