Ces six chaînes TV vont bientôt disparaître de la TNT - Voici ce qui les remplacera

2025 sera l'année de grands bouleversements dans le paysage audiovisuel française. Dans quelques jours, deux chaînes TV populaires vont disparaître de la TNT. Et d'autres vont suivre, avec un changement dans la numérotation..

La télévision numérique terrestre – plus connue sous l'acronyme TNT – va connaître une grande mutation cette année ! Alors que certaines autorisations de diffusion arrivaient à échéance en 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – la fameuse Arcom – a complètement rebattu les cartes à la fin 2024 en décidant, après étude et débats, d'exclure des chaînes TV et d'en accueillir de nouvelles.

Le changement le plus important, et le plus médiatisé, concerne C8 et NRJ12, qui ont perdu leurs autorisations pour divers motifs et qui se voient ainsi écartées de la TNT. Une décision qualifiée d'injuste par ces deux chaînes populaires comme par leurs téléspectateurs. Leur propriétaires respectifs ont multiplié les recours pour protester. Dans une dernière tentative de maintien, le groupe Canal+ (C8) et le groupe NRJ (NJR 12) ont même saisi le Conseil d'État "pour excès de pouvoir" de la part de l'Arcom. La plus haute autorité juridictionnelle a finalement rendu son verdict le 19 février et validé l'éviction des deux chaînes.

Concrètement, C8 et NRJ12 arrêteront leur diffusion sur la TNT le 1er mars à minuit, sans doute après une grande soirée d'adieux. Il n'y aura pas d'écran noir sur les canaux libérés, mais un message expliquant la suite des événements. Et notamment l'arrivée prochaine des nouvelles chaînes qui les remplaceront, auxquelles l'Arcom a accordé des autorisations lors de son grand remaniement.

© C8 - Groupe Canal+

La première, T18, est proposée par le groupe CMI France, qui appartient au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Elle diffusera des documentaires, des débats et du divertissement, et démarrera le 6 juin. La seconde, OF TV, est la chaîne du groupe de presse Ouest-France, arrivera seulement le 1er septembre. Elle proposera un talk-show quotidien, des divertissements, de l'information, de la fiction et d'éventuelles soirées débats.

Mais ce n'est pas tout ! Car suite à l'exclusion de C8, le groupe Canal+ a décidé de retirer quatre de ses chaînes de la TNT payante : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète. Une décision qui va libérer des fréquences, sans doute pour des chaînes gratuites. Et si toutes ne sont pas encore attribuées, l'Arcom a profité de l'occasion pour revoir complètement la numérotation des chaînes de la TNT en réaffectant des canaux. Une décision qui encore suscité des réactions de mécontentement, notamment de BFMTV. Voici la future numérotation qui effet dès le 6 juin 2025..

TF1 France 2 France 3 France 4 France 5 M6 Arte LCP/Public Sénat W9 TMC TFX Gulli BFMTV CNews LCI Franceinfo CSTAR CMI TV OF TV TF1 Séries Films La Chaîne L'Équipe 6Ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

Notons, pour ceux qui seraient tristes de voir partir leurs chaînes préférées, que C8 et NRJ12 ne disparaissent pas nécessairement pour autant. Comme des centaines d'autres chaînes, elles pourronttrouver des accords avec des opérateurs pour une diffusion sur les box Internet ou par câble ou satellite. De plus, le Conseil d'État demande à l'Arcom d'étudier la possibilité d'un nouvel appel à candidatures pour quatre fréquences qui seront vacantes à partir de juin, appel auquel C8 et NRJ12 pourront donc postuler.

Quant à Cyril Hanouna, l'animateur vedette (et polémique) de C8 et son émission phare Touche pas à mon poste, après moult négociations, ils devraient trouver refuge sur une autre chaîne de la TNT, probablement au sein du groupe Canal+ (sur CSTAR). Réponse dans quelques jours !