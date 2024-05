france.tv Paris 2024 : France Télévisions lance sa chaine TV numérique pour les JO

Depuis le 8 mai, France Télévisions diffuse une nouvelle chaîne TV en numérique consacrée exclusivement au Jeux olympiques de Paris 2024. Elle émettra jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, le 8 septembre prochain.

Le 8 mai n'a pas été seulement marqué par l'arrivée de la flamme olympique à Marseille : ce jour correspondait également – et ce n'est évidemment pas un hasard ! – au lancement d'une toute nouvelle chaîne TV par France Télévisions, le groupe audiovisuel public : france.tv Paris 2024. Chaîne qui, comme son nom l'indique clairement, est entièrement consacrée au Jeux olympiques de Paris 2024. Et qui présente de fait de nombreuses particularités, en plus du fait d'être naturellement gratuite, comme l'a annoncé France Télévisions sur son compte X..

En premier lieu, france.tv Paris 2024 n'a pas vocation à durer. Elle sera uniquement diffusée entre le 8 mai, jour de l'arrivée de la flamme, et le 8 septembre 2024, date de la fin des Jeux paralympiques. Durant toute ces quatre mois, les programmes varieront bien entendu selon la période, avec du direct ou du différé selon le jour et l'heure. Ainsi, depuis dès le 9 mai, le relais de la flamme est diffusé en intégralité de 8 h à 19 h 30, et ce sera le cas jusqu'à l'arrivée à Paris, tout au long de son parcours de quelque 1625 km. Dès 19 h 30, il sera suivi par Les Bleus dans les yeux, une série de portraits d'athlètes préparant les JO.

© France Télévisions

À 20 h 30, du lundi au vendredi, france.tv Paris 2024 repassera en direct en diffusant Aux Jeux citoyens, en parallèle avec France 3. Par ailleurs, les téléspectateurs fans de sport pourront revoir les grands moments des éditions passées à travers des soirées d'archives. Outre les documentaires, l'essentiel de programmes sera bien sûr consacré aux épreuves en direct, dès les épreuves auront débuté, du 26 juillet au 11 août pour les Jeux olympiques, puis du 28 août au 8 septembre pour les Jeux paralympiques. Notons au passage les retransmissions ne seront pas réservées aux disciplines reines comme l'athlétisme : les sports "modernes", comme le breaking, le skateboard, l'escalade ou le surf seront également suivis.

L'autre grande particularité de france.tv Paris 2024, c'est la diffusion multicanal en streaming : la chaîne sera en effet diffusée en numérique sur plusieurs plateformes, à savoir le Web, sur le site france.tv, mais également sur les box des opérateurs Internet, via l'application ou le replay france.tv, le tout gratuitement. Et pour être en phase avec l'époque, un tchat live sera aussi disponible afin d'interagir avec les équipes de France Télévisions.

Aucune raison de vous priver donc, si vous êtes amateur de grandes compétitions sportives : la fête a déjà commencé !