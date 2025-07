Netflix va diffuser des missions spatiales de la NASA en direct

Netflix vient de nouer un partenariat étonnant avec la NASA pour retransmettre en direct les missions de l'agence spatiale américaine dès cet été. Une excellente nouvelle pour les amoureux de l'espace !

Alors que les plateformes de streaming se multiplient comme des petits pains et que les prix grimpent en flèche, chaque service tente de tirer son épingle du jeu en diffusant les programmes les plus populaires et les plus "tendance", ceux qui feront parler d'eux sur les réseaux sociaux et qui se transformeront en phénomène de société. Et dans ce domaine, Netflix ne manque pas d'idées pour se distinguer de la concurrence.

Ainsi, il y a quelques jours, l'entreprise américaine a noué un partenariat avec TF1 afin de diffuser ses chaînes TV et ses programmes spéciaux à partir de l'été 2026. Mais je pionnier du streaming a trouvé un partenaire bien plus étonnant pour se distinguer dès cet été : la NASA, la mythique agence spatiale américaine. À partir de cet été, Netflix va proposer les événements en direct de la plateforme NASA+ directement sur son service de streaming.

NASA sur Netflix : un partenariat pour explorer l'espace

Le 8 novembre 2023, la NASA lançait NASA+, sa plateforme de vidéos à la demande gratuite et sans publicité, qui propose des documentaires relatifs aux missions, des contenus pédagogiques et des programmes originaux (voir notre article). Certains de ces contenus seront accessibles directement sur la plateforme du N rouge, sans avoir besoin d'en sortir ! "Des lancements de fusées, des sorties extravéhiculaires, des moments clés de missions spatiales, ainsi que des vues spectaculaires de la Terre depuis la Station spatiale internationale seront retransmis en direct", annonce Netflix sur X.

Ce partenariat a pour but de rendre le travail scientifique et exploratoire de la NASA plus accessible pour le grand public, d'enrichir la bibliothèque de contenus de Netflix, et de renforcer la visibilité du service de streaming NASA+. Grâce à lui, "les travaux de la NASA en matière de science et d'exploration deviendront encore plus accessibles, ce qui permettra à l'agence d'accroître son engagement et d'inspirer un public mondial dans un paysage médiatique moderne, où Netflix touche un public mondial de plus de 700 millions de personnes", se réjouit l'organisme dans un communiqué.

Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix, il est toujours possible de profiter du contenu spatial gratuitement, via l'application mobile ou le site Web NASA+. Ils sont également disponibles sur Prime Video depuis le 6 mai dernier. Notons que l'agence spatiale américaine propose aussi des live sur YouTube.