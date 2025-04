Netflix augmente encore ses prix en France : jusqu'à 33% de hausse !

Mauvaise surprise pour les abonnés Netflix : la plateforme de streaming vient d'annoncer une hausse généralisée de ses tarifs, y compris en France. Et la hausse s'élève à 33% pour sa formule d'entrée de gamme avec pub !

On le pensait dépassé par ses concurrents, on prédisait sa mort avec la fin du partage de comptes et l'introduction de la publicité, mais Netflix est en pleine forme. À l'occasion de la publication de ses résultats financiers le 17 avril 2025, le géant du streaming vidéo confirme son retour en force, avec un chiffre d'affaires de 10,54 milliards de dollars sur le premier trimestre 2025 – en hausse de 12,5 % sur un an – et un bénéfice net de presque 2,9 milliards de dollars. Des résultats bien supérieurs à ce qui était prévu.

Fort de ces bonnes nouvelles, l'entreprise en a profité pour annoncé sa prochaine vague d'augmentations, qui touche cette fois-ci la France, et seulement elle. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque, en janvier dernier, elle avait annoncé une hausse du prix de ses abonnements aux Etats-Unis. L'Outre-Atlantique servant souvent de test, ce n'étajt qu'une question de temps avant que la France ne soit touchée. Le prix final de l'abonnement va ainsi augmenter de 1,50 à 2 euros supplémentaires par mois. Oui, ça fait mal au portefeuille !

Netflix : une hausse de 1,50 à 2 € par mois

"Les récents ajustements de prix que nous avons effectués sur les grands marchés (y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Argentine) ont été conformes à nos attentes. Aujourd'hui, nous ajustons les prix du site en France, ce qui avait déjà été pris en compte dans nos prévisions pour 2025", annonce l'entreprise à ses investisseurs. Voici la nouvelle grille tarifaire proposée par Netflix :

L'abonnement "Standard avec pub" passe de 5,99 € à 7,99 €

L'abonnement " Standard " passe de 13,49 € à 14,99 €

L'abonnement " Premium " passe de 19,99 € à 21,99 €

Netflix n'y va pas avec le dos de la cuillère, notamment avec le forfait avec pub qui augmente de 33 % ! Les deux autres forfaits se "contentent" d'une hausse de 10 %. Notons au passage que l'option pour prêter son compte à une personne passe à 5,99 € (pub) ou 6,99 € par mois (sans pub), contre 4,99 € et 5,99 € auparavant.

Ces augmentations sont d'ores et déjà actives pour les nouveaux abonnés sur le site de Netflix. Pour les abonnés actuels, l'entreprise est tenue par la loi à d'abord les informer par mail avant de rendre cette hausse effective. Il est donc probable qu'il y ait une petite période de transition avant que cela se répercute sur les factures.

Netflix : une stratégie tarifaire mûrement réfléchie

La dernière augmentation des prix dans l'Hexagone remonte à octobre 2023 mais, pour nous, c'est comme si c'était hier ! Lancé à 7,99 € par mois en septembre 2014, le forfait Standard a vu son prix presque doubler en 11 ans, avec une hausse de 88 %. Même chose pour le forfait Premium, qui est passé de 11,99 € à 21,99 € par mois. Netflix justifie ces hausses par les améliorations constantes de son catalogue et ses investissements dans des productions à gros budgets, mais c'est plus compliqué que cela.

En effet, Netflix est arrivé en premier sur le marché du SVOD, et avec des prix particulièrement accessibles, afin d'en donner l'accès à un maximum de gens – d'où la promotion du partage de comptes à l'époque. Une façon de faire en sorte que chacun puisse se familiariser avec le produit et mettre un pied dans l'écosystème. De cette façon, l'entreprise a créé une habitude, avant d'augmenter progressivement les prix. Et, on le sait tous, une fois qu'on est entré dans un écosystème, il est difficile d'en sortir. Et ça, Netflix l'a bien compris.