YouTube met en place de nouvelles mesure pour bloquer les bloqueurs de pub

YouTube poursuit sa guerre contre les bloqueurs de publicités ! Désormais, la plateforme de vidéos de Google affiche un écran noir pendant de longues secondes pour forcer les utilisateurs à désactiver leur extension.

C'est une guerre de longue haleine qui se joue entre YouTube et une partie de ses utilisateurs ! Comme la plateforme vit essentiellement de la publicité, elle essaye de faire en sorte que le seul moyen de ne pas avoir à se coltiner les séquences de réclame avant et pendant les vidéos soit de souscrire à la formule Premium payante. Et si Google a longtemps toléré les bloqueurs de pubs, qui faisaient sauter ces pauses imposées, il n'en va plus de même depuis quelque temps maintenant.

Actuellement, la lecture d'une vidéo ne peut pas démarrer si un bloqueur de type Adblock est détecté. Mais comme certains ont trouvé des parades, la plateforme multiplie les techniques pour les pénaliser et les forcer à céder. Après avoir rallongé les annonces en cas de détection d'un bloqueur de publicité, au point de les rendre parfois plus longues que les vidéos elles-mêmes, YouTube a mis au point d'autres pénalités bien pénibles pour forcer la main des récalcitrants.

YouTube : un écran noir de plusieurs secondes très frustrant

Depuis quelques jours, les personnes qui utilisent encore des bloqueurs de publicités sont victimes de ralentissements, d'écrans noirs et de messages d'alerte, qui viennent gâcher leur visionnage, comme le rapportent plusieurs témoignages sur Reddit et sur les forums. YouTube affiche désormais un écran noir pendant cinq à dix secondes, parfois accompagné d'un message "Expérimentez-vous des interruptions ? Découvrez pourquoi", avec un lien vers la fiche d'assistance de Google.

Et autant dire que l'entreprise ne laisse guère d'ambiguïté ! "Vérifiez si les extensions de votre navigateur qui bloquent les annonces ont un impact sur la lecture des vidéos. Sinon, vous pouvez ouvrir YouTube dans une fenêtre de navigation privée en désactivant toutes les extensions et vérifier si le problème persiste", peut-on ainsi lire. Parfois, les utilisateurs ont droit à un compte à rebours de trois vidéos. Une fois celui-ci expiré, ils doivent désactiver leur bloqueur ou accepter de ne plus pouvoir lire de contenu. Très énervant !

L'objectif de Google est clair : frustrer suffisamment les réfractaires pour qu'ils désactivent eux-mêmes leur extension ou qu'ils consentent à souscrire à un abonnement payant. Le premier, Premium Lite, est à 5,99 € par mois mais vient de perdre en intérêt, puisque les Shorts ne pourront plus éviter la publicité, alors que le format est très populaire, à partir du 30 juin prochain. Jusqu'ici, seuls les clips musicaux et les résultats de recherche étaient concernés. L'offre ne permettra donc de supprimer la publicité que sur les vidéos traditionnelles. Le second abonnement, YouTube Premium, supprime quant à lui toutes les publicités, mais coûte près de 12 € par mois, ce qui n'est pas donné. Nul doute donc que le jeu du chat et de la souris devrait continuer entre Google et les développeurs d'extension !