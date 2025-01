YouTube impose des pubs de 1 heure pour lutter contre les bloqueurs de publicités

La plateforme de vidéos de Google poursuit sa guerre contre les Adblock et autres bloqueurs de publicités en dévoilant des pauses publicitaires de plus en plus longues à en dégoûter les utilisateurs.

Voilà un problème qui concerne des millions d'utilisateurs. YouTube, la plateforme de vidéos en streaming la plus populaire au monde, vit essentiellement de la publicité. Ainsi, sans abonnement à la formule Premium payante, il faut accepter de regarder quelques séquences de réclame avant et pendant des vidéos. Et si Google a longtemps toléré les bloqueurs de pubs, qui faisaient sauter ces pauses imposées, il n'en va plus de même depuis l'an dernier. Depuis un moment, la lecture ne peut pas démarrer si un bloqueur de type Adblock est détecté. Mais comme certains ont trouvé des parades, YouTube semble avoir décidé de passer à la vitesse supérieure, avec une mesure aussi originale que pénible.

Bloqueur sur YouTube : des publicités plus longues que les vidéos !

Sur Reddit, certains utilisateurs ont signalé l'apparition de publicités de près d'une heure ! Une coupure-pub parfois plus longue que le visionnage de la vidéo initiale et qui dérange les adeptes de la plateforme. D'après Android Authority qui rapporte les faits, cela serait dû à des bloqueurs de publicités actifs. Autrement dit, Google, la maison mère de YouTube, use de ces outils pour montrer des publicités très longues et non passables à certains utilisateurs.

Selon la source, c'est un moyen pour Google de punir certains utilisateurs qui auraient violé les conditions d'utilisation de YouTube. Puisque pour rappel, l'usage de blocages du type Adblock est interdit. Suite à la publication des faits par Android Authority, YouTube a réagi et déclaré : "La publicité maintient nos créateurs en vie car elle les aide à gérer et à développer leur entreprise. Par conséquent, l'utilisation de bloqueurs de publicités viole les conditions d'utilisation de YouTube." Google ajoute également encourager ses utilisateurs dotés d'Adblock "à autoriser la publicité sur YouTube."

Pour l'heure, l'apparition de publicités plus longues que les vidéos en elles-mêmes ne semble pas s'être massivement propagée. Elles restent une arme de Google contre les utilisateurs irrespectueux du règlement de YouTube. Si les publicités en début et en milieu de vidéos vous dérangent, la meilleure des solutions est de passer à YouTube Premium. Avec la version payante de la plateforme vous n'aurez plus de publicités, la possibilité de télécharger des contenus vidéos et audios et d'en profiter hors connexion pour un prix de 12,99 Euros par mois. Un abonnement qui reste malgré tout élevé comparé aux autres plateformes de SVOD et qui ne fait pas vraiment sens quand on est habitué depuis plus de vingt ans à utiliser YouTube gratuitement…