Ils remplacent leurs AirPods par ces écouteurs bien moins chers avec un meilleur son

De plus en plus d'amateurs de musique abandonnent les écouteurs sans fil de type AirPods au profit de modèles moins sophistiqués et moins chers. Et pour une très bonne raison : ils ont une meilleure qualité sonore.

Devinette : quel est le point commun entre Gigi Hadid, Bella Hadid, Lily-Rose Depp ou encore Harry Styles ? Réponse : ces stars de la mode et des réseaux sociaux ont toutes remplacé leurs écouteurs sans fil de type AirPods par des modèles filaires "à l'ancienne". Un regain de nostalgie ? Une nouvelle excentricité pour se faire remarquer ? Certainement. Mais pas seulement. Car derrière la "trend qui fait le buzz", comme on dit aujourd'hui, se cachent de solides arguments, à la fois techniques, pratiques et économiques.

En premier lieu, les écouteurs filaires fonctionnent sans batterie. Il n'ont en effet pas besoin d'une alimentation électrique car ils fonctionnent de manière "passive", en se contentant du signal audio transmis par leur câble. Pas besoin de les recharger régulièrement donc, ils sont toujours prêts, sans compter leur temps d'utilisation ! Ils ont même une durée de vie virtuellement infinie – quand on en prend soin –, contrairement aux modèles sans fil dont la batterie finit par s'user et lâcher – et qui est très difficile à remplacer.

Autre avantage pratique, comme ils sont reliés par un fil à un appareil source – smartphone, baladeur, tablette… –, on ne risque pas de les perdre, même en courant. Ce qui n'est pas le cas des écouteurs sans fil qui tombent facilement des oreilles dans la rue ou les transports, sans parler de leur boîtier qu'on égare…

© Tangzu

Surtout, les écouteurs filaires offrent un bien meilleur son que leurs homologues sans fil. Et pour cause : il transforment le signal audio qu'ils reçoivent en son sans aucun traitement, dans son intégralité et sa pureté originelle, en analogique. Tout le contraire des modèles sans fil qui doivent réencoder le signal numérique pour le transporter en Bluetooth. Car malgré les progrès des codecs évolués comme le LDAC ou le LC3plus, ce mode de transmission impose un traitement destructif qui altère les données, en déformant le son.

Le câble de cuivre transmet le signal directement, sans perte, ce qui préserve tous les détails des fichiers haute résolution. Les instruments, les voix, les micro-détails restent intacts, là où le sans-fil introduit des artefacts, imperceptibles dans la vie quotidienne, mais audibles dans des conditions d'écoute attentive. Voilà pourquoi les audiophiles – les amoureux du son – privilégient les systèmes filaires analogiques et les formats audio sans compression destructive comme le Flac. La latence est également nulle, ce qui rend le filaire bien plus adapté au visionnage de vidéos ou aux jeux que n'importe quel écouteur Bluetooth.

Autre atout majeur, le prix. Et le prix, justement. Pour une qualité sonore équivalente voire bien supérieure, les écouteurs filaires coûtent nettement moins cher que leurs homologues Bluetooth, car ils n'embarquent ni batterie, ni puce de traitement, ni module sans fil, ni convertisseur : juste des mini haut-parleurs avec l'électronique associée.

Des marques chinoises spécialisées dans l'audio – comme Moondrop, Truthear, 7Hz, Tangzu… – ont ces dernières années bousculé le marché avec des modèles techniquement irréprochables à des prix imbattables. Les Tangzu Wan'er SG se trouvent ainsi autour de 25 euros : un rapport qualité-prix difficilement égalable. Et les Truthear Zero:Red, à environ 70 euros, et les Moondrop Aria 2, à près de100 euros, sont considérés par les spécialistes comme des modèles de qualité audiophile. Des marques établies comme Etymotic, Shure ou Final Audio proposent quant à elles des modèles entre 80 et 150 euros dont les performances font rougir bien des écouteurs sans fil trois fois plus chers.

Seul bémol à signale, en dehors du câble qui a souvent tendance à s'emmêler : la prise mini jack stéréo a tendance à disparaître sur les smartphones récents, surtout dans le haut de gamme – iPhone et autres. Mais pour une poignée d'euros, on peut utiliser un petit adaptateur USB-C vers jack. Pour quelques euros de plus, les plus exigeants peuvent même intercaler entre le téléphone et les écouteurs un petit DAC portable, un convertisseur numérique-analogique qui améliore sensiblement encore le résultat. Un investissement modeste pour un son que les AirPods les plus chers auront du mal à égaler.