L'application Apple TV débarque enfin sur les smartphones et tablettes Android

Cinq ans après l'arrivée de son service de streaming Apple TV+, Apple porte enfin son appli Apple TV sur Android, avec la volonté de séduire un maximum de nouveaux utilisateurs. Reste à voir si le public suivra.

Apple franchit une nouvelle étape en lançant enfin l'application Apple TV sur Android, une décision qui intervient cinq ans après le lancement du service de streaming Apple TV+. Disponible gratuitement sur le Google Play Store, l'application est compatible avec les smartphones et tablettes tournant sous Android 10 et au-delà, ce qui la rend accessible à un large public.

L'arrivée de cette application marque un tournant stratégique pour Apple, qui, jusque-là, avait surtout réservé ses services à son propre écosystème. Si les téléviseurs et box TV sous Google TV ou Android TV pouvaient déjà accéder à la plateforme Apple TV, les utilisateurs d'Android sur smartphones et tablettes devaient passer par un navigateur Web pour visionner les contenus. Avec cette application dédiée, ils profiteront d'une interface pratique et intuitive, très similaire à celle de l'appli iPhone et iPad, comme Apple le souligne dans son communiqué officiel.

© Apple

Apple TV sur Android : presque comme sur iOS

Il est important de souligner que l'application Apple TV sur Android est dédiée exclusivement à Apple TV+, le service de streaming par abonnement d'Apple, similaire dans son principe à Netflix ou Disney+. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas acheter ou louer des films via l'iTunes Store, une fonction réservée aux appareils iOS. L'application se concentre donc principalement sur le service de streaming, réputé pour la qualité de ses productions originales saluées par la critique telles que Ted Lasso, Severance, The Morning Show, ou encore des films comme Killers of the Flower Moon et CODA., davantage que par la richesse de son catalogue; moins étendu que celui d'autres plateformes.

Pour le reste, l'application Apple TV pour Android n'a pas grand chose à envier à son homologue pour iOS. On y retrouve les fonctions pratiques, comme la synchronisation de la progression de visionnage entre plusieurs appareils, la possibilité de créer une liste de lecture personnalisée, ainsi que le téléchargement de contenus pour une consultation hors ligne. L'une des rares fonctions manquantes est la possibilité de "caster" (diffuser) les vidéos vers d'autres écrans, bien que cette option soit attendue dans une mise à jour ultérieure.

L'arrivée de l'application sur Android coïncide avec la nouvelle saison de la Major League Soccer (MLS), une compétition de football diffusée exclusivement sur Apple TV+. Les amateurs de sport pourront ainsi souscrire au MLS Season Pass, un abonnement payant, et suivre les matchs directement depuis leur appareil Android.

Enfin, pour attirer et séduire les nouveaux abonnés, Apple propose une période d'essai gratuite de 7 jours, une offre qui permet de découvrir les séries et films du catalogue Apple TV+, ce que ne font plus les plateformes comme Netflix. Reste à savoir si cette ouverture au monde Android permettra à Apple de rattraper son retard par rapport à une concurrence large et bien installée sur le marché du streaming.