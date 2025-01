Canal+ retire des options à ses abonnements sans engagement

Après l'annonce du retrait de Disney+ de son catalogue, la chaîne cryptée retire une nouvelle option à certains de ses abonnés. Une mesure qui dévalue notamment la qualité d'image pour les offres sans engagement.

L'année 2025 débute mal pour les abonnés Canal. Quelques jours après avoir appris qu'ils allaient perdre l'accès à la plateforme de streaming familial Disney +, une nouvelle mesure vient bousculer le temps d'écran des utilisateurs et plus particulièrement leur qualité d'image. En effet, Canal+ a décidé de revoir les options de ses offres, et pas pour le mieux…

Ainsi, les abonnés sans engagement se retrouvent privés du streaming sur plusieurs appareils, de la qualité d'image en 4K UHD et du son en Dolby Atmos. Sur X, l'internaute précise que "les abonnements sans engagement sont désormais limités à un utilisateur simultané et sans UHD". Une mesure qui s'accompagne toutefois d'une légère baisse du prix. Puisque l'abonnement mensuel passe de 27,99 € à 24,99 €.

Abonnements Canal+ : la plateforme s'aligne sur la concurrence

Avec cette dévaluation de l'offre sans engagement, le groupe Bolloré ne fait que s'aligner sur les autres plateformes de streaming à la demande. En effet, Netflix, Max ou encore Disney+ ont déjà opté pour des mesures similaires sur leurs abonnements. Les trois géants du SVOD vont même plus loin en réservant la 4K UHD uniquement aux abonnements les plus onéreux (19,99 € par mois pour Netflix, 13,99 € par mois pour Max et Disney++).

À une époque où de plus en plus de consommateurs privilégient les plateformes de streaming aux chaînes de télévision standard, la facturation d'une telle option en supplément semble désuète, mais elle reflète bien la réalité d'une guerre de l'image. Côté Canal+, ce genre de supplément fait tâche lorsque l'on sait que les points forts de la marque sont notamment la promotion et la production de contenu cinéma, séries et documentaires de qualité.

Abonnements Canal+ : quels sont les changements ?

Ainsi, la nouvelle grille tarifaire de Canal+ pour 2025 promet aux abonnés sans engagement une image en 1080p, un son en Dolby 5.1 et un seul utilisateur à la fois (contre deux en simultané auparavant). Le tout pour 24,99 € par mois. À cela s'ajoutent une partie du bouquet Canal (Box Office, Grand écran, Séries, Docs, Kids, Sport 360), l'intégralité de la plateforme Apple TV + et la TNT en live et en replay.

Par ailleurs, d'autres changements s'opèrent dans le reste des abonnements proposés par Canal+. Désormais, Paramount+ est accessible via la formule Ciné Séries et disparaît ainsi des offres. De plus, Netflix passe en formule avec publicité (sauf en supplément). Malgré ces divers changements, Canal+ à l'avantage de regrouper plusieurs plateformes de SVOD au sein d'un même abonnement tout en offrant l'accès à un riche catalogue de contenus pour toute la famille.