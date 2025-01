Abonnement Canal+ : finalement, il n'y aura pas d'augmentation de prix

En décembre, les abonnés Canal+ apprenaient par mail que le tarif de leur abonnement allait augmenter en 2025. Mais surprise ce 22 janvier : cette annonce serait due à une erreur technique, les prix ne bougeront pas !

[Mis à jour le mercredi 22 janvier à 17 h 35] En décembre dernier, Canal+ surprenait ses abonnés. Alors que le groupe venait de célébrer ses 40 ans, d'entrer à la bourse de Londres et d'annoncer son intention de quitter la TNT (voir notre article), le groupe audiovisuel avait pris une décision risquant de mécontenter de nombreux abonnés : une augmentation de 2 euros par mois sur la plupart des forfaits était à prévoir et ce, dès janvier 2025. Cette hausse devait concerner une grande partie des offres, de la plus abordable à 19,99 euros par mois jusqu'aux formules "premium" comme Canal+ Friends & Family à 81,99 euros. De leur côté, les abonnés, avaient été prévenu par mail de ce changement, sans qu'un enrichissement de contenu ne soit annoncé en contrepartie.

© X

Ce changement intervenait à un moment charnière pour le groupe Canal+. En effet, la chaîne cryptée était sur le point de perdre plusieurs services phares, notamment les chaînes et contenus Disney ainsi que la plateforme Disney+. Depuis, ces suppressions ont été confirmées et ont eu des répercussions sur des offres telles que le Pass Press, laissent les abonnés perplexes face à cette hausse de prix. Pourquoi payer plus alors que le catalogue s'amenuise ? Cette question reste sans réponse claire.

Abonnements Canal + : des tarifs en hausse sans contenus en plus

À cette période, Canal+ justifiait cette augmentation en invoquant sa volonté de continuer à offrir " la meilleure expérience possible " à ses clients. Un argument marketing insuffisant pour apaiser les critiques. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre et de nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement, dénonçant le fait qu'aucune nouvelle fonctionnalité ou contenu supplémentaire n'accompagnait cette potentielle hausse.

Les offres concernées sont nombreuses et variées. Par exemple, l'offre de base Canal+ live/replay, qui passera à 29,99 euros par mois, et l'offre Canal+ Sport à 47,99 euros. Pour les jeunes, les tarifs sont légèrement plus bas mais également impactés : les abonnements pour les moins de 26 ans verront leur prix passer à 15,99 euros pour Canal+ et à 24,99 euros pour l'offre sport. Les abonnés ayant souscrit à des promotions en cours ne sont pas directement concernés par cette hausse, tant que leur offre promotionnelle reste active.

Abonnements Canal + : in fine, les tarifs n'augmenteront pas

Contre toute attente, l'augmentation de la grille tarifaire n'aura pas lieu. En effet, la chaîne cryptée s'est exprimée ce mercredi 22 janvier dans un courriel adressé une nouvelle fois aux abonnés. La raison de l'email du mois de décembre serait en fait une erreur et lié à un "dysfonctionnement technique". De plus, le groupe se veut rassurant et rappelle à ses adhérents que leur offre "demeure inchangée" et que leur "abonnement se poursuivra dans les mêmes conditions qu'actuellement, notamment de tarif et de durée".

Alors rétropédalage face aux critiques ou réel dysfonctionnement technique ? Le courriel semble en tout cas être vérifié et concerné les clients titulaires d'une offre sans engagement. Pour être sûr que votre abonnement Canal+ n'a pas subtilement été augmenté de quelques euros, consultez les emails provenant de l'adresse officielle (canalplus@servicesclients.canalplus.fr) et consultez vos mensualités de paiements dans l'Espace client du site Canal afin de vérifier que rien n'a changé.