Sous la Seine : ce nouveau film d'horreur de Netflix est parfait pour les JO !

Un mois avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024, Netflix diffuse un film d'horreur avec monstres aquatiques qui font des ravages dans la Seine pendant une épreuve de natation. Âmes sensibles s'abstenir !

Alors que les Jeux olympiques de Paris approchent à grands pas, une grande question demeure : pourra-t-on nager dans la Seine sans attraper le tétanos ou la malaria ? Alors que nombreux Français ont prévu de déféquer dans le fleuve à l'occasion de la supposée baignade d'Emmanuel Macron et de Anne Hidalgo le 23 juin prochain – avec le fameux #JechiedanslaSeinele23juin –, Netflix a prévu un tout autre scénario pour pimenter JO. Avec un timing absolument impeccable, la plateforme diffuse à partir du mercredi 5 juin une nouvelle production horrifique intitulée Sous la Seine ! Le film s'annonce comme un croisement entre Les Dents de la mer et la saga Sharknado à la sauce parisienne. La bande-annonce est tout simplement géniale : on vous laisse juger par vous-même !

Sous la Seine : mieux que Sharknado, SharknaJO !

Il fallait y penser, mais Netflix l'a fait ! "Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale pour éviter un bain de sang au cœur de la ville."

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pitch de cette production horrifique s'inscrit parfaitement dans l'actualité, deux ans après le sauvetage raté d'un béluga dans le fleuve et à l'approche de la plus grande production sportive du monde. Sous la Seine est réalisé par Xavier Gens, notamment connu pour ses films Hitman et Frontière(s). On retrouve à l'affiche Bérénice Bejo (OSS 117 : Le Caire, nid d'espions, The Artist, Meilleur Espoir féminin, Le Passé) et Nassim Lyes (Les Lascars, Nouveaux Riches). Alors, super pépite ou gros nanar ? Réponse sur la plateforme !