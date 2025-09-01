Les cabines Photomaton proposent maintenant des photos truquées avec l'IA

Envie d'une photo qui sorte de l'ordinaire ? Essayez la nouvelle fonction des cabines Photomaton, qui proposent désormais des portraits étonnants transformés à l'aide de l'intelligence artificielle. De quoi s'offrir des petits plaisirs.

Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle s'est développée plus rapidement que jamais et a été intégrée dans de nombreux outils. Outre les chatbots, qui sont devenus des assistants incontournables dans la vie de millions d'utilisateurs, l'IA a également été ajoutée dans les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram… toutes les plateformes sont désormais équipées de fonctions boostées par l'intelligence artificielle. Parmi les fonctions les plus appréciées des internautes, on peut notamment citer la création d'images, de vidéos et de tous types de médias en réponse à des requêtes. Cette option permet notamment de créer, mais aussi de modifier des selfies en demandant à une IA d'y ajouter un univers ou un personnage, par exemple. Un service de plus en plus populaire qui a d'ailleurs été récemment intégré… dans les cabines Photomaton, comme le raconte TF1.

Pour conserver sa place de référence parmi les cabines photographiques en France, la marque Photomaton a su évoluer et s'adapter aux besoins des utilisateurs. Au départ, les images étaient en noir et blanc et l'impression pouvait mettre jusqu'à plusieurs minutes. Aujourd'hui, les cabines sont beaucoup plus performantes et proposent des images en couleurs qui se développent en quelques secondes seulement. Le service est d'autant plus utile que les photos sont conformes aux normes imposées par l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés). Les cabines Photomaton peuvent ainsi être utilisées pour réaliser une photo d'identité dans le cadre de la création d'un document officiel tel qu'un passeport ou permis de conduire.

IA Photomaton : une fonction pour se transformer en héros

Les cabines Photomaton – qui ont enregistré des records de fréquentation à l'approche de la rentrée scolaire – ont récemment fait sensation. La raison ? Les utilisateurs ont découvert que certaines cabines étaient dotées d'une toute nouvelle fonction : un générateur d'images. Grâce à l'intelligence artificielle, il est désormais possible de personnaliser les images dans les cabines Photomaton. Juste avant de prendre un selfie, la cabine propose en effet plusieurs options : devenir un aventurier, un sorcier, un super-héros, un astronaute, un joueur du Paris Saint-Germain, une princesse, un pilote de Formule 1, etc.

Exemple de photo générée par l'IA dans une cabine Photomaton © TF1

Une fois que vous avez choisi l'univers que vous souhaitez intégrer ou le personnage que vous voulez devenir, il ne vous reste plus qu'à prendre la photo et à patienter quelques secondes. Lorsque l'impression est terminée, vous récupérez ainsi une image en haute qualité, sur laquelle vous avez des airs d'Indiana Jones, de Harry Potter, de Cendrillon ou encore de sportifs de haut niveau. Malheureusement, l'option reste encore limitée : elle n'est pas encore disponible sur tous les cabines Photomaton et elle a un certain coût. Pour imprimer une photo créée par l'IA, vous devez débourser cinq euros. À ce prix-là, il faudra casser la tirelire si vous souhaitez tester tous les univers et les personnages proposés…