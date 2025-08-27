Arnaque de la rentrée : ces sites promettent de donner la composition des classes en avance

Attention à cette arnaque lancée à l'occasion de la rentrée scolaire ! Des sites frauduleux vous promettent de vous révéler en avance la composition de la classe de votre enfant. C'est en réalité impossible !

À chaque rentrée scolaire, c'est la même chose ! Les escrocs profitent de l'effervescence et du stress engendrés par ce moment charnière pour mettre au point des arnaques. Par exemple, des sites frauduleux promettent aux parents des kits scolaires remboursés ou des allocations exceptionnelles de la CAF afin de voler leurs données bancaires (voir notre article). Mais ces cybercriminels jouent également sur un autre point décisif : dans quelle classe sera donc sa charmante progéniture ? Cela peut paraître anecdotique, mais cela peut en partie déterminer l'année à venir. Aussi, il peut être tentant de connaître dès maintenant les camarades de classe ou l'instituteur de son enfant. Et ça, les hackers l'ont bien compris !

Ils ont donc mis au point une arnaque ciblant les parents angoissés en jouant sur leur curiosité, comme l'alerte RMC. Ainsi, certaines plateformes promettent aux internautes de connaître en quelques clics la composition de classe exacte de leur enfant. Il s'agit en réalité d'un moyen d'obtenir leurs précieuses données personnelles.

Arnaque de la rentrée : des sites qui jouent sur l'angoisse des parents

Ces sites frauduleux – avec des noms comme VoirMaClasse.com et RevealClasse.fr, qui sont aujourd'hui inaccessibles – n'hésitent pas à reprendre les codes visuels des sites officiels du Gouvernement pour tromper les malheureux parents. Ces derniers sont invités à compléter un formulaire mentionnant le prénom, le nom et la date de naissance de l'enfant, ainsi que le nom et la ville de l'établissement scolaire, et les coordonnées de contact. Ensuite, une liste apparaît avec plusieurs noms floutés, après quoi il est demandé de "prouver que vous n'êtes pas un robot'' en cliquant sur plusieurs liens et en remplissant des missions, telles que l'installation d'applications, des jeux-concours, des sondages, etc.

Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un véritable outil qui permet de connaître en avance la composition d'une classe, mais bien d'une arnaque. En effet, il est tout simplement impossible de connaître en amont les compositions des classes, qui peuvent changer jusqu'au dernier moment. Et quand bien même cela serait le cas, il est peu probable qu'un établissement accepte de monnayer ces données sensibles à un organisme extérieur.

Dans le meilleur des cas, ces sites frauduleux ont recours à des liens d'affiliations, qui permettent de récupérer de l'argent en orientant les internautes vers des produits et services. Mais certains vont plus loin et n'hésitent pas à les orienter directement dans des arnaques, en les faisant souscrire à des abonnements cachés par exemple.

Si vous avez communiqué des identifiants scolaires à ce type de plateforme, contactez immédiatement l'établissement scolaire pour les informer et sécuriser votre compte. En cas de partage de données personnelles sensibles, faites une main courante à la gendarmerie pour signaler un potentiel risque d'usurpation d'identité. Si vous avez fourni des informations bancaires, contactez votre banque pour bloquer les transactions et suivre les conseils de sécurité appropriés. Enfin, n'oubliez pas de signaler le site frauduleux aux services Signal Spam et Pharos.