Spicy mode : l'IA Grok s'offre un mode pour générer des vidéos sexuelles

Avec Grok Imagine, les internautes peuvent utiliser l'IA d'Elon Musk pour générer des vidéos à caractère sexuel grâce à son "Spicy mode". Une façon de laisser libre cours à sa "créativité" qui est loin de faire l'unanimité…

L'intelligence artificielle est une technologie incroyable, mais terriblement dangereuse, surtout lorsqu'elle possède des garde-fous bien trop légers. Et, malheureusement, ce sont encore les femmes qui en font les frais. L'entreprise d'IA d'Elon Musk – encore lui ! – a officiellement déployé son générateur d'images et de vidéos Grok Imagine pour tous les abonnés SuperGrok et Premium+ X sur son application iOS – cela ne devrait pas tarder sur Android. L'outil est notamment capable de créer de courtes vidéos de quelques secondes et avec du son.

Bien évidemment, les utilisateurs se sont empressés de partager en masse leurs créations sur X. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'IA n'a pas tardé à susciter la polémique ! Fidèle à la réputation de son créateur milliardaire, qui a fait de Grok une IA "sans filtre", le générateur possède une petite particularité qui le distingue de ses concurrents Veo de Google et Sora d'OpenAI : le "spicy mode", ("mode épicé" en français) qui permet de produire des contenus à caractère sexuel – dit contenu NSFW, pour Not Safe For Work. Le réseau social n'aura jamais aussi bien porté son nom !

Spicy mode : Grok Imagine s'offre un mode -18 ans

Contrairement aux autres grands acteurs du secteur qui renforcent les garde-fous de leurs outils pour en prévenir tout usage détourné, l'entreprise d'Elon Musk revendique clairement sa volonté de laisser libre cours à "l'imagination" et à la "créativité" de ses utilisateurs. Son mode Spicy, activable directement depuis l'interface, incite l'IA à produire des images ou vidéos à caractère explicitement sexuel.

Sans surprise, le contenu généré met majoritairement en scène des personnes de sexe féminin. Cela va d'images photoréalistes de femmes dénudées à des personnages de manga dansant de façon sexy en sous-vêtements, en passant par des avatars pratiquant des mouvements très explicites – nous n'avons mis que les exemples les plus softs en illustration de cet article, bien évidemment.

Alors, bien sûr, la nudité reste partielle (encore heureux !). D'après TechCrunch, les requêtes les plus explicites génèrent des images floutées, qui ont été "modérées" au préalable. Reste qu'on ignore jusqu'où vont les restrictions de génération de contenu mises en place sur Grok Imagine – l'IA peut-elle générer des enfants ? –, et que les précédents outils de génération d'images de l'IA avaient été relativement faciles à contourner. On peut notamment craindre un risque d'abus quant à du contenu généré à partir d'images de personnes réelles ou pédopornographique.

Car ce ne serait pas la première fois qu'un problème de ce type surviendrait. En mai dernier, des petits malins s'étaient déjà amusés sur X à demander à Grok de déshabiller des internautes sur des photos pour les voir en sous-vêtements, le tout, bien évidemment, sans le consentement des principales concernées (voir notre article). Alors que X.com est en passe de devoir justifier l'âge de ses utilisateurs en France, pas sûr que les régulateurs du numérique apprécient cette nouvelle façon de laisser cours à la "liberté d'expression" qui est si chère à Elon Musk…