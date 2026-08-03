Les prix des Xbox Series explosent : jusqu'à 200 euros de plus par console

Microsoft augmente encore le prix de ses Xbox en Europe. Certains modèles coûtent désormais jusqu'à 200 euros de plus pour finalement atteindre les 800 euros. Mais à quoi joue le constructeur ?

Sale temps pour les joueurs ! Microsoft poursuit sa politique de hausse des prix sur les Xbox, au risque de refroidir les joueurs. Après une première augmentation mondiale en 2025, puis une nouvelle hausse limitée au marché américain quelques mois plus tard, le constructeur applique désormais une troisième révision tarifaire, cette fois dans toute l'Europe. Résultat : certaines consoles voient leur prix grimper de 200 euros, soit un niveau inédit depuis le lancement des Xbox Series. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied...

Prix des Xbox : jusqu'à 200 euros de plus par console

Depuis le 1er août, la Xbox Series S de 512 Go est vendue 499,99 euros, contre 349,99 euros auparavant – alors qu'elle était à 299,99 euros à son lancement ! La version 1 To passe quant à elle de 399,99 à 599,99 euros. La Xbox Series X Digital de 1 To atteint désormais 749,99 euros, contre 549,99 euros auparavant, tandis que la Xbox Series X équipée d'un lecteur Blu-ray grimpe de 599,99 à 799,99 euros. En parallèle, Microsoft retire de son catalogue la Xbox Series X Galaxy Black de 2 To, le modèle le plus haut de gamme de la génération.

Ces nouveaux tarifs sont nettement plus élevés que les augmentations initialement annoncées en dollars. Lors de sa communication de juin, Microsoft évoquait une hausse de 100 dollars pour les modèles de 512 Go et de 150 dollars pour les versions de 1 To. En Europe, la conversion se révèle finalement bien plus sévère, avec des augmentations pouvant atteindre 200 euros selon les modèles. C'est bien simple, dans l'Hexagone, les machines de Microsoft ont connu une hausse de 60 à plus de 70 % selon les versions par rapport à leurs tarifs de lancement.

Les nouveaux prix sur le Microsoft Store © CCM

Cette nouvelle politique tarifaire modifie profondément le positionnement des consoles Xbox. La Series S, longtemps présentée comme la porte d'entrée la plus abordable vers la nouvelle génération, s'approche désormais du prix auquel la Series X était commercialisée lors de son lancement.

Du pain bénit pour Sony, puisque la console du constructeur japonais coûte désormais 150 euros de moins que son équivalente chez Microsoft. Pire encore, la PS5 Pro, petit bijou technologique dont le prix en avait choqué plus d'un à sa sortie, ne coûte plus "que" 100 euros de plus. Déjà que les consoles Xbox ne se vendaient déjà pas très bien…

Prix des Xbox : l'IA continue de faire grimper les prix

Cette nouvelle hausse intervient alors que le marché des consoles traverse une période inhabituelle. Historiquement, les machines de jeu voient leur prix diminuer au fil des années grâce à la baisse du coût des composants. Depuis quelques années, la tendance s'est inversée : Sony a relevé à plusieurs reprises le prix de la PlayStation 5, Nintendo a commercialisé la Switch 2 à un tarif supérieur à celui de la première génération, et Microsoft augmente désormais les prix de ses Xbox pour la troisième fois en un peu plus d'un an.

Pour justifier cette décision, Microsoft met en avant la flambée du prix des composants, et plus particulièrement des puces mémoire. La demande massive liée au développement de l'intelligence artificielle mobilise une grande partie des capacités de production des fabricants, qui privilégient des marchés plus rentables comme les centres de données. Cela réduit l'offre disponible pour les produits grand public et augmente mécaniquement les coûts de fabrication.

Selon l'entreprise, les prix de la RAM et des puces de stockage ont été multipliés par plus de 2,5 depuis la fin de l'année 2025, principalement sous l'effet de la demande massive des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Le groupe estime même que cette pression sur les approvisionnements pourrait encore s'accentuer d'ici 2027, si l'on en croit la demande exponentielle pour l'IA, qui est loin de faiblir.