RAM et SSD : les prix de la mémoire s'envolent, et le pire est à venir en 2026

La tendance est générale : les prix des composants mémoire utilisés pour la RAM et les SSD n'ont cessé d'augmenter ces derniers mois. Les tarifs s'affolent même désormais, et les analystes craignent le pire pour 2026.

Après une longue période de stabilité, voire de baisse, les prix de la mémoire vive (RAM) et des disques SSD sont entrés dans une phase de flambée spectaculaire. Ce qui n'était initialement qu'une reprise après un cycle de surproduction et de baisse des tarifs en 2023, s'est transformé en une ascension vertigineuse au cours des années 2024 et 2025. Les données récentes montrent une augmentation qui dépasse largement les fluctuations saisonnières habituelles, poussant de nombreux acteurs de l'industrie à répercuter ces coûts sur le consommateur final.

Avant toute chose, rappelons que les modules de RAM comme les SSD sont composés d'éléments similaires, à savoir des puces électroniques. Si elles ne sont pas de la même nature – la RAM, qui est une mémoire volatile, exploite des composants rapides tandis que les SSD utilisent des puces de type Flash qui conservent leur contenu sans alimentation électrique –, elles proviennent toutes de quelques fabricants spécialisés, les principaux étant Samsung Electronics, SK Hynix et Micron. Ce sont eux qui fournissent les composants par les marques de RAM et de SSD – comme Kingston, Crucial, Transcend, PNT, Lexar, SanDisk, etc. – vendus sous forme indépendante, mais aussi les constructeurs d'ordinateurs, de serveurs, de smartphones, de tablettes, de box, de téléviseurs et tous les appareils électroniques utilisant de la mémoire. Autrement, une foule de produits utilisés quotidiennement dans le monde entier.

RAM et SSD : l'appétit sans fin de l'IA

Si ces marchés sont connus et maîtrisés depuis longtemps, un nouveau venu a tout bousculé sans prévenir : l'intelligence artificielle. Les modèles d'IA générative comme ChatGPT, Gemini, Claude ou Perplexity nécessitent en effet des quantités phénoménales de mémoire vive spécialisée, en particulier la HBM (High Bandwidth Memory), afin d'alimenter les processeurs utilisés pour tes traitements mais aussi de modules Flash pour le stockage des données dans les serveurs. Et l'appétit des entreprises qui se sont lancées dans la course à l'IA est colossal, des sociétés comme OpenAI, Google, Meta ou encore Amazon investissant des milliards de dollars dans leurs équipements..

Très logiquement, les trois géants mondiaux des puces mémoire – Samsung, SK Hynix et Micron – consacrent une part croissante de leurs capacités de production à ces modules HBM, bien plus rentables. Cette réorientation stratégique crée mécaniquement une raréfaction de la RAM standard – la DDR5, mais aussi la DDR4 qui restent encore utilisée – et de la NAND Flash destinées aux PC grand public et aux serveurs d'entreprise classiques. Er la loi de l'offre et de la demande fait mécaniquement augmenter les prix.

Au-delà de l'IA, cette crise est aussi le résultat d'une politique de réduction de l'offre. Confrontés à des marges faibles en 2023, les fabricants ont délibérément diminué leur production pour assainir leurs stocks. Ce contrôle strict de l'offre a permis de restaurer les prix de vente. Aujourd'hui, avec la demande explosive de l'IA qui s'ajoute à cette offre limitée, les fabricants sont en position de force pour dicter les tarifs. L'effet est cumulatif : les augmentations successives trimestrielles de l'ordre de 15 à 25 % sur les prix de gros se composent pour créer une spirale ascendante sur le marché final.

RAM et SSD : des hausses de prix spectaculaires

Sur le marché français et européen, cette tension se fait déjà sentir. Si l'écart de prix par rapport à d'autres zones du monde reste pour l'instant contenu, la tendance est claire. Les prix contractuels entre les fabricants et les grands intégrateurs ont enregistré des hausses dramatiques.

Ainsi, au cours des derniers mois, des kits de mémoire DDR5-6000 de 32 Go qui se négociaient aux alentours de 90 euros au début de l'année 2025, affichent des prix avoisinent désormais les 180 euros sur les boutiques en ligne, soit une augmentation de 100 % en quelques trimestres. Idem pour la DDR4, plus ancienne, qui voit ses prix regonflés avec des kits de 32 Go à plus de 150 euros. Les modèles spéciaux pour les joueurs atteignent même des sommets, à l'instar d'un kit Crucial de 64 Go DDR5-6000 vendu à plus de 700 euros sur le site du fabricant !

© Amazon

De même, les SSD de haute capacité, comme un modèle NVMe de 2 To, ont vu leur tarif passer d'environ 120 euros à plus de 170 euros, représentant une hausse d'environ 40 %. Même les capacités intermédiaires sont touchées : un SSD NVMe de 1 To, auparavant disponible sous la barre des 50 euros, coûte désormais près de 100 euros. Ces exemples illustrent comment les prévisions d'augmentation de la NAND, initialement tablée autour de 15 à 20 % pour certains trimestres, se traduisent par une flambée encore plus marquée sur les prix de détail.

© Amazon

L'onde de choc ne s'arrête pas à la RAM et aux SSD. Elle menace également le prix des cartes graphiques. Ces dernières dépendent de la VRAM (mémoire vidéo, souvent GDDR6X), un sous-produit direct du marché de la DRAM. Lorsque le coût de cette mémoire vidéo augmente, les fabricants de cartes graphiques, comme AMD et Nvidia, sont contraints de réviser leurs prix à la hausse, comme ils l'ont déjà annoncé. Cela pourrait, selon les analystes, mettre en péril l'existence même des cartes graphiques d'entrée de gamme, la mémoire vidéo devenant trop coûteuse à intégrer pour ces segments.

Bien évidemment, cette hausse des modules mémoire se répercute sur tous les produits qui en utilisent, en particulier les ordinateurs. Plusieurs constructeurs de PC ont déjà annoncé des augmentations de prix dès le mois de décembre pour répercuter leurs couts d'approvisionnement. C'est même déjà le cas pour les fabricants de mini PC, qui ont déjà revu leurs prix à la hausse.

RAM et SSD : acheter sans tarder

Les prévisions à court terme sont sombres. L'industrie s'attend à ce que les prix continuent leur ascension au moins jusqu'à la mi-2026. Pour la DDR5, certains scénarios évoquent des hausses potentielles de 30 à 50 % par trimestre dès le début de l'année prochaine, signe d'une tension extrême sur les stocks. Et on imagine que la mémoire Flash des SSD subira une inflation similaire.

Le constat est implacable : si les prix de la RAM et de SSD ont déjà fortement augmenté ces derniers mois, ce sera pire en 2026. Et ces hausses impacteront naturellement les prix des ordinateurs. D'où un conseil simple : si vous avez besoin de mémoire vive ou de stockage dans un proche avenir, n'attendez pas et achetez-en dès à présent, en profitant des quelques promotions du Black Friday. Idem si vous pensez investir dans un ordinateur. C'est le moment d'anticiper avant que les tarifs n'atteignent des niveaux encore plus fous..