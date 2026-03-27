Sony fait flamber la PS5 : voici où trouver la console au meilleur prix avant la hausse des tarifs

Les consoles de Sony verront leur prix augmenter de 100 euros à partir du 2 avril prochain à cause de la pénurie de RAM. Voici où les trouver au meilleur prix, avant que la hausse ne soit effective.

Sale temps pour les joueurs ! La rumeur courait, mais Sony vient de confirmer la mauvaise nouvelle. Le constructeur japonais a décidé d'augmenter significativement les tarifs de l'ensemble de sa gamme, incluant la PS5 standard, la version numérique, la PS5 Pro ainsi que le PlayStation Portal partout dans le monde, y compris en France, à partir du 2 avril 2026.

Prix des PS5 : une hausse de 100 euros à cause de l'IA

Les nouveaux prix affichent une hausse d'environ 100 € pour les consoles principales. La PS5 standard atteint désormais la somme de 650 €, la version numérique de 600 € et la PS5 Pro grimpe à 900 €, un seuil rarement observé pour une console en milieu de génération. Le PlayStation Portal, de son côté, passe à 250 €, soit une augmentation plus modérée mais néanmoins notable. Cette hausse peut atteindre près de 20 % selon les modèles, ce qui en fait l'une des augmentations les plus importantes jamais appliquées à une console pourtant déjà bien installée sur le marché.

Dans un communiqué, Isabelle Tomatis, vice-présidente et responsable marketing de Sony Interactive Entertainment, justifie cette hausse par "des pressions persistantes qui pèsent sur le paysage économique mondial". Elle fait ici référence à la flambée du prix des composants, et plus particulièrement des puces mémoire. La demande massive liée au développement de l'intelligence artificielle mobilise une grande partie des capacités de production des fabricants, qui privilégient des marchés plus rentables comme les centres de données (voir notre article). Cela réduit l'offre disponible pour les produits grand public et augmente mécaniquement les coûts de fabrication.

Sony PS5 Pro

Sony PlayStation Portal

Selon Trendforce, les prix de la mémoire vive DRAM, nécessaire au fonctionnement de la console, ont explosé de 90 à 95 % sur le premier trimestre 2026 par rapport à l'année précédente. Même chose pour la mémoire flash (NAND), dont les prix ont augmenté de 55% à 60% sur un an. Et, malheureusement, la pénurie et la tension sur les prix sont parties pour durer si l'on en croit la demande exponentielle pour l'IA, qui est loin de faiblir.

"Nous sommes conscients que ces changements de prix ont un impact sur notre communauté", regrette-t-elle, "mais après une évaluation minutieuse, nous avons estimé qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour continuer à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier." La hausse prendra effet le 2 avril prochain. Ceux qui hésitaient à se procurer la console devraient se hâter !

Sony PS5 Slim Ã©dition standard

Sony PS5 Slim Ã©dition digitale

Ce n'est pas la première fois que Sony augmente les prix de ses consoles. À leur lancement, la PS5 Digital Edition coûtait 400 €, et la PS5 classique 500 €. Autant dire que les joueurs de la première heure ont réalisé un bel investissement ! Certains petits malins pourraient même profiter de l'occasion pour revendre leur console plus cher qu'ils ne l'ont achetée à sa sortie ! D'ailleurs, le constructeur ne semble pas miser sur une vague d'achat frénétique de ses machines, mais plutôt sur la monétisation de sa base d'utilisateurs via ses services en ligne ou ses logiciels.

Mais, au-delà de l'augmentation des prix de la PS5, la crise des mémoires a un impact sur le planning du lancement de la prochaine génération de console. Afin d'absorber l'impact de la hausse des coûts, Sony réfléchit à repousser le lancement de la console, prévue en 2027, jusqu'en 2029, afin de ne pas la proposer à un prix exorbitant et totalement rédhibitoire.