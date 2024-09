PS5 Pro : la nouvelle console de Sony bat des records de puissance… et de prix !

Quatre ans après la sortie de la PlayStation 5, Sony vient de dévoiler officiellement sa prochaine console : la PS5 Pro. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la future star des salons qui arrivera avant les fêtes d'année.

Après avoir fait subir une belle cure d'amaigrissement à la PlayStation 5 en sortant la PS5 Slim – une version plus légère et petite de la standard – le 24 novembre 2023, Sony relance de nouveau la hype autour de sa console. Pour le 30e anniversaire de la sortie de la toute première console de salon de la marque (le 3 décembre 1994), le Japonais a dévoilé lors d'une présentation de neuf minutes sa nouvelle mouture, qui devient officiellement la console la plus puissante du marché – un titre jusqu'ici détenu par la Xbox Series X. Une annonce attendue de pieds fermes !

PS5 Pro : la console la plus puissante jamais créée

La PS5 Pro reprend globalement le design de la PS5 Slim, avec quelques bandes sur la plaque supérieure en plus. Elle s'annonce toutefois 45 % plus rapide, notamment grâce à son nouveau "moteur". Comme pour la PS5 de première génération, Sony a choisi AMD pour équiper sa console, mais avec un système offrant bien davantage de puissance. Le CPU (Central Processing Unit, ou processeur central) est de type Ryzen en architecture Zen 2 tournant à 3,5 GHz avec montant à 3,85 GHz en mode boost, tandis que le GPU (Graphic Processing Unit, unité de traitement graphique ou circuit graphique) passe de 10,3 à 33,5 TFLOPS. Cete ensemble est associé à 16 Go de mémoire système dont 13,7 Go disponible pour les jeux, avec une bande passante de 576 Go/s, 2 To de stockage en SSD et le Wi-Fi 7. Le grand luxe !

Les animations de la PS5 Pro sont bien plus fluides grâce à l'amélioration de la gestion du ray tracing et à la technologie PSSR (pour PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), l'équivalent du DLSS sur PS5 ou du DLSS de Nvidia. Merci l'intelligence artificielle ! Ainsi, la console permettra à ses utilisateurs de booster le nombre de FPS (images par seconde affichées à l'écran). Plus besoin de devoir choisir entre les modes Fidelity et Performance, la PS5 Pro va offrir le meilleur de ces deux modes ! Avec ces nouvelles performances, Sony devrait se rapprocher sérieusement de la 4K native avec un framerate à 60 fps.

Attention, les développeurs devront fournir un travail d'optimisation pour s'assurer que la PS5 Pro soit exploitée à son plein potentiel. Parmi les jeux bénéficiant de ces améliorations, on peut citer Hogwarts Legacy – Poudlard n'aura jamais été aussi beau ! –, Final Fantasy VII Rebirth, Horzon Forbidden West, The Last of Us Part 2, Ratchet & Clank Rift Apart ou encore Assassin's Creed Shadows, prévu pour le 12 novembre prochain.

Mais qui dit meilleure performance, dit aussi augmentation du prix de vente. La nouvelle console sera vendue avec une manette DualSense classique au prix de 800 euros, soit 250 euros de plus que la version standard ! Et c'est sans le lecteur de disque, ce dernier étant vendu séparément à 120 euros. Voilà qui n'est pas à la portée de toutes les bourses ! La PS5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre 2024. Pile pour les fêtes de fin d'année ! Les précommandes ouvriront le jeudi 26 septembre auprès des revendeurs spécialisés et dans les boutiques physiques.