Xbox Game Pass : le cloud gaming devient accessible dès 6,99 euros par mois

Microsoft étend l'accès au cloud gaming aux abonnés Game Pass Core et Standard, et plus seulement aux Ultimate. Il sera donc possible de jouer en streaming pour 7 euros par mois seulement, au lieu de 18 euros.

Depuis quelques années maintenant, Microsoft mise beaucoup sur le cloud gaming. Vous avez sûrement déjà entendu son nouveau slogan, "This is an Xbox", accompagné d'une pléthore d'appareils bien moins puissants qu'une console — une tablette, une clé HDMI ou une télé connectée par exemple. Cependant, jusqu'ici, le cloud gaming était réservé aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, facturé 17,99 euros par mois. Une somme qui n'est tout de même pas donnée...

Heureusement, Microsoft a décidé de rendre le cloud gaming accessible à plus de joueurs via des abonnements plus abordables financièrement, comme il l'annonce dans un billet de blog. Les abonnés Core (6,99 euros par mois) et Standard (12,99 euros par mois) peuvent dès à présent en profiter via le programme Xbox Insider, en attendant que tous les joueurs puissent y accéder.

Xbox Cloud Gaming : n'importe quel appareil peut devenir une console

Pour rappel, avec le cloud gaming, l'appareil utilisé ne réalise quasiment aucun calcul : il se contente d'afficher les images générées à distance par des serveurs spécialisés, puis transmises en temps réel. Autrement dit, il sert uniquement d'écran et de manette de contrôle. Toute la puissance de calcul nécessaire, notamment pour les graphismes, est prise en charge par les serveurs. Il suffit donc d'une connexion Internet rapide et d'un écran doté de commandes pour en profiter. Avec Microsoft, il est donc possible de jouer depuis sa console, sur PC, sur mobile, sur console portable – notamment la Logitech G Cloud –, sur certains casques VR et directement sur les téléviseurs connectés et par le biais d'un Fire TV Stick 4K ou d'un Fire TV Stick 4K Max.

L'accès au cloud gaming pour les abonnés au Game Pass Core et Game Pass Standard nécessite une inscription au programme Xbox Insider – mais nul doute que le grand public devrait en profiter par la suite. Ils doivent pour cela télécharger l'application Xbox sur leurs appareils non-Xbox ou l'application Xbox Insider Hub sur leur console, puis activer la fonction de cloud gaming dans les paramètres de compte.

Autre nouveauté, toujours pour les Insiders : les abonnés aux formules Core et Standard peuvent désormais accéder aux versions PC de certains jeux, ce qui était jusqu'ici réservé aux abonnés Ultimate et Game Pass PC. Mais alors, à quoi peuvent-ils jouer exactement ? Les joueurs Game Pass Core ont accès à un catalogue d'une trentaine de titres, tandis que les Game Pass Standard ont droit à centaine de jeux. En revanche, contrairement aux Game Pass PC et Game Pass Ultimate, ils sont tous les deux privés des nouveaux jeux lors de leur sortie – day one, comme on dit dans le milieu – et doivent attendre plusieurs mois avant de pouvoir mettre la main dessus. Tout le monde pourra également jouer aux jeux Xbox qu'ils possèdent dans leur propre bibliothèque (voir notre article).