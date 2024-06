Xbox Game Pass : vous pouvez jouer en cloud gaming directement sur votre TV

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront bientôt accéder à des centaines de jeux directement sur leur téléviseur, par le biais d'un Fire TV Stick 4K ou d'un Fire TV Stick 4K Max.

Bonne nouvelle pour les joueurs ! Amazon et Microsoft ont conclu un partenariat qui prévoit le portage de l'application Xbox Game Pass pour les versions 2023 des Fire TV Stick 4K Max et Fire TV Stick 4K, comme l'annonce la firme de Redmond dans un communiqué. Jusqu'ici disponible sur consoles, PC, Android, consoles portables, certaines Smart TV et par le biais d'un navigateur Web, le service sera bientôt accessible grâce à ces petits accessoires qui permettent à n'importe quel téléviseur d'accéder à des contenus en ligne. La seule condition pour en profiter : être abonné à la formule Xbox Game Pass Ultimate, qui permet de jouer en cloud gaming. L'application sera disponible courant juillet dans plus de vingt-cinq pays.

Xbox Game Pass : des centaines de jeux accessibles via le Fire TV Stick

Pour rappel, le Xbox Game Pass permet, via un abonnement mensuel, d'accéder à un catalogue d'une centaine de jeux, dont les exclusivités Microsoft. La version Ultimate de l'abonnement, à 14,99 € par mois, permet d'en profiter en cloud gaming. Avec cette technologie, l'appareil sur lequel vous jouez ne calcule rien ou presque : il ne sert pratiquement qu'à afficher les images du jeu qui sont calculées à distance, par des serveurs spécialisés, et envoyées en temps réel. En clair, l'appareil ne sert que d'écran et de dispositif de commande. Tous les traitements lourds, qui exigent de puissants processeurs, notamment pour les graphismes, sont réalisés de façon déportée sur les serveurs. Pour profiter du Cloud Gaming, il suffit donc d'une connexion Internet rapide et d'un écran avec des commandes.

© Microsoft

Aussi, il suffit d'installer l'application Xbox Game Pass via le Fire TV Stick et de se connecter avec son compte Microsoft ayant un abonnement Ultimate en cours. Il faut également connecter en Bluetooth une manette de jeu compatible – les contrôleurs sans fil Xbox One, Series et Adaptative, ainsi que les DualSense et DualShock 4 de PlayStation sont pris en charge.

S'il s'agit là d'une excellente nouvelle pour ceux qui auraient envie de tâter du joystick sans pour autant devoir investir dans une console ou d'être limités à un écran de PC, cela s'avère également très pratique pour ceux qui sont souvent en déplacement, puisqu'il suffit d'emporter le Fire TV Stick avec soi et de le brancher sur n'importe quel écran pourvu d'un port HDMI, pour profiter du catalogue du Xbox Game Pass en streaming.