Peu de parents le savent : cette appli gratuite protège les ados sur les réseaux sociaux

La CNIL a lancé il y a quelques mois une application gratuite destinée aux 10-15 ans pour les aider à mieux protéger leurs données personnelles et faire face aux risques en ligne. Un excellent outil pour affronter les réseaux sociaux.

Qu'on le veuille ou non, la grande majorité des adolescents possèdent désormais un smartphone. Selon une enquête menée pour la CNIL en 2023, 79 % des enfants auraient même accès à un téléphone portable avant 11 ans. Et souvent sans formation ni surveilance : c'est dire l'urgence du sujet. Les adolescents sont massivement présents sur Instagram, TikTok ou Snapchat, souvent sans vraiment comprendre ce qu'ils y laissent comme traces, ni comment réagir quand les choses tournent mal. C'est pour répondre à ce manque que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a mis en ligne, en décembre 2025, une application baptisée FantomApp.

Conçue à partir d'une enquête menée dans plusieurs collèges, l'application répond aux besoins exprimés par les jeunes en matière de protection de leurs données personnelles et de connaissance de leurs droits, notamment pour faire supprimer des contenus les concernant. Mais ce qui distingue vraiment ce projet d'un simple guide en ligne, c'est sa méthode de fabrication : des collégiens ont été associés tout au long du développement, à travers des ateliers, ce qui a permis de concevoir une application réellement pensée par et pour les jeunes. Le résultat est une interface sobre, organisée en trois grandes rubriques — Problème, Outils et Me sécuriser — sans jargon technique ni leçon moralisatrice.

La rubrique Problème est peut-être la plus utile en situation de crise. Elle guide les jeunes confrontés à du cyberharcèlement, un piratage de compte, une tentative d'arnaque, une usurpation d'identité ou du chantage sexuel, en les renvoyant vers des acteurs de confiance, institutionnels et associatifs. Plus besoin de chercher frénétiquement sur Google le bon numéro à appeler ou le formulaire à remplir : tout est rassemblé au même endroit.

© CNIL

Du côté des Outils, l'application propose trois modules concrets. Le premier permet de tester la robustesse d'un mot de passe en estimant le temps qu'un cybercriminel mettrait à le trouver. Le deuxième permet de flouter ou pixéliser une photo de profil pour préserver l'anonymat. Le troisième analyse ce qu'un pseudo ou une bio révèle sur soi, même derrière un compte en mode privé. Ce dernier point est souvent sous-estimé : un surnom contenant son prénom et sa ville, associé à une photo reconnaissable, suffit parfois à localiser un adolescent.

La section Me sécuriser est un véritable guide pas à pas pour chaque réseau social. Pour Instagram, TikTok, Snapchat, X ou WhatsApp, des tutoriels expliquent comment désactiver la géolocalisation, activer la double authentification, empêcher l'IA propriétaire d'exploiter ses données ou encore bloquer les publicités personnalisées. Des paramétrages que la plupart des adultes ignorent, mais que l'application explique avec clarté.

L'application a été financée par l'Union européenne dans le cadre du programme Citizens, Equality, Rights and Values, et neuf autorités de protection des données européennes ont soutenu le projet. Ses contenus seront prochainement traduits dans plusieurs langues pour toucher des jeunes au-delà des frontières françaises — du Danemark à la Pologne, en passant par l'Espagne et l'Irlande.

Un dernier point mérite d'être souligné, et il n'est pas anodin : FantomApp est une application gratuite et sécurisée qui ne collecte aucune donnée, à l'exception de l'adresse IP nécessaire au fonctionnement et du type d'appareil utilisé. Pour une application destinée à des mineurs et portée par le gendarme de la vie privée, c'était le minimum attendu — et c'est effectivement ce qui a été livré. L'application est téléchargeable sur App Store et Google Play, mais aussi accessible directement via un navigateur sur le site www.fantomapp.fr.