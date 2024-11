Xbox Cloud Gaming : vous pouvez maintenant jouer aux jeux achetés en boutique

L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate se dote d'une nouvelle fonction. Désormais, il permet de jouer à ses propres jeux en cloud gaming, et pas uniquement à ceux du catalogue.

C'est une petite révolution pour les joueurs Xbox et le cloud gaming ! En effet, Microsoft ajoute une nouvelle fonction à son abonnement Xbox Game Pass Ultimate, et pas n'importe laquelle ! Jusqu'ici, la formule à 17,99 euros par mois permettait de jouer à un énorme catalogue de jeux sur un grand nombre de plateformes, y compris en streaming depuis le cloud : c'est le fameux Cloud Gaming, un mode qui fonctionne à la manière de Netflix, en se contentant d'afficher des images générées par une machine distante.

Or, jusqu'à présent, le mode Cloud Gaming se limitait au catalogue de jeux inclus dans le Xbox Game Pass. Mais cette restriction disparaît. Dans un communiqué publié le 20 novembre 2024, la firme de Redmond vient d'annoncer que l'abonnement permet désormais aux joueurs de streamer leurs jeux personnels, c'est-à-dire ceux qu'ils ont achetés et qu'ils possèdent dans leur bibliothèque Xbox. Voilà qui ouvre de nouvelles perspectives !

Xbox Cloud Gaming : 50 jeux de sa bibliothèque personnelle compatibles

Pour rappel, avec le cloud gaming, l'appareil sur lequel vous jouez ne calcule rien ou presque : il ne sert pratiquement qu'à afficher les images du jeu qui sont calculées à distance, par des serveurs spécialisés, et envoyées en temps réel. En clair, l'appareil ne sert que d'écran et de dispositif de commande. Tous les traitements lourds, qui exigent de puissants processeurs, notamment pour les graphismes, sont réalisés de façon déportée sur les serveurs. Pour profiter du Cloud Gaming, il suffit donc d'une connexion Internet rapide et d'un écran avec des commandes. Avec Microsoft, il est possible de jouer depuis sa console, sur PC, sur mobile, sur console portable – notamment la Logitech G Cloud –, sur certains casques VR et directement sur les téléviseurs connectés et par le biais d'un Fire TV Stick 4K ou d'un Fire TV Stick 4K Max.

Jusqu'ici donc, le cloud gaming n'était possible que pour les jeux du catalogue Xbox Game Pass – et encore, tous les titres ne sont pas compatibles. La technologie est désormais accessible pour les jeux que les joueurs possèdent déjà dans leur bibliothèque personnelle. Pour l'heure, 50 jeux sont compatibles, parmi lesquels des titres phares comme Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Star Wars Outlaws et The Witcher 3. Voici la liste des jeux concernés – elle devrait rapidement s'étoffer dans les prochains mois :

Animal Well

Assassin's Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur's Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Bridge of Spirits

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmaphobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy's The Division 2

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

Pour l'instant, la fonction est disponible sur certaines Smart TV Samsung, sur des appareils Amazon Fire TV et sur les casques Meta Quest par le biais de l'application Xbox, ainsi que sur navigateur Web pour les smartphones, PC et tablettes (à l'adresse https://xbox.com/play). Elle arrivera sur les consoles Xbox ainsi que sur l'application Xbox pour Windows début 2025.

Avec cette nouveauté, Microsoft se rapproche de ce que propose Nvidia GeForce Now, qui permet depuis plusieurs années aux joueurs de streamer leurs jeux issus de plateformes comme Steam ou Epic Games Store, par le biais d'un abonnement. Couplé au catalogue proposé et compatible avec un plus large nombre d'appareils, le Xbox Cloud Gaming devient un des services de jeu vidéo cloud les plus intéressants !