Déclaration de revenus sur smartphone : voici ce qui change cette année dans l'application mobile

L'application mobile impots.gouv vient d'être mise à jour pour la campagne de déclaration des revenus 2025 ouverte depuis le 9 avril, avec plusieurs évolutions concrètes, mais encore et quelques limites qui obligent à passer par le site..

Près d'un million de contribuables avaient déclaré leurs revenus depuis leur téléphone en 2025. Ce nombre, annoncé lors de la conférence de presse du ministre David Amiel qui a lancé la campagne 2026, dit beaucoup sur l'appétit croissant des Français pour gérer leurs impôts en mobilité.

Pour pouvoir faire votre déclaration avec l'application mobile, vous devez disposer de la version 7.3, mise à disposition sur l'App Store et le Play Store le 7 avril 2026, soit deux jours avant l'ouverture officielle du service. Cette mise à jour apporte des changements concrets – mais aussi quelques restrictions à bien anticiper avant de se lancer.

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Application impots.gouv : ce qui est vraiment nouveau cette année

La nouveauté la plus attendue est l'intégration de la messagerie sécurisée directement dans l'application. Jusqu'à présent, contacter le fisc depuis son téléphone imposait de basculer sur le site Web. La messagerie mobile permet d'utiliser les fonctions natives de votre iPhone ou de votre smartphone Android, comme l'appareil photo ou l'accès à la photothèque en vue de partager un document. Un avantage pratique pour joindre une pièce justificative sans avoir à scanner quoi que ce soit depuis un ordinateur. Ce nouveau service est totalement synchronisé avec la messagerie de l'espace Finances publiques.

Attention cependant : pour l'heure, seuls trois motifs de contact sont disponibles sur mobile – question sur l'impôt sur le revenu, demande de copie d'avis d'imposition et question sur le prélèvement à la source. Pour d'autres demandes comme un changement de situation ou une difficulté de paiement, vous devez encore passer par le site Web. De nouveaux motifs seront ajoutés à l'application d'ici l'été.

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Deuxième ajout notable : la prise en charge des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Jusqu'à présent, ces contribuables devaient impérativement passer par leur espace personnel sur impots.gouv.fr. Depuis la mise à jour, ils peuvent déclarer depuis leur téléphone, mais doivent saisir leurs revenus manuellement, car ceux-ci ne font pas l'objet de report automatique d'une année sur l'autre. À noter que les revenus micro-entrepreneurs des personnes à charge ne peuvent pas, eux, être déclarés via l'application.

Troisième évolution : il est désormais possible de signaler un changement d'adresse directement depuis l'application, à condition qu'il s'agisse d'un déménagement en France. Les déménagements à l'étranger ne peuvent toujours pas être déclarés depuis l'application, imposant de passer par le site. Enfin, la déclaration mobile prend maintenant en compte les comptes bancaires détenus à l'étranger, les comptes d'actifs numériques et les contrats de capitalisation – un périmètre sensiblement élargi par rapport aux années précédentes.

Application impots.gouv : ce qu'il faut vérifier avant de se connecter

La mise à jour de l'appli n'est pas la seule nouveauté à anticiper. Une double authentification a été mise en place depuis l'été 2025 pour sécuriser l'accès à l'espace Finances publiques : après la saisie du numéro fiscal et du mot de passe, un code de sécurité est envoyé par courriel. Si la connexion échoue, le compte est temporairement bloqué, et il faut attendre environ une semaine pour recevoir un courrier contenant un code de déblocage. Il est donc vivement conseillé de vérifier en amont que votre adresse e-mail enregistrée est à jour – sans quoi le code ne vous parviendra pas.

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Le site impots.gouv.fr connaît lui aussi des évolutions. La partie dédiée aux particuliers a changé de nom pour devenir " Mon espace Finances publiques ", avec un périmètre élargi permettant de consulter et payer certaines factures de services publics locaux, comme l'eau, la cantine scolaire ou la crèche.

Le moteur de recherche a par ailleurs été dopé à l'intelligence artificielle : il comprend désormais les questions posées en langage naturel et tolère les fautes de frappe. Mais attention, ce moteur n'est pas un chatbot : il se contente d'orienter vers la base documentaire du site, sans répondre directement aux questions.

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Application impots.gouv : ce qu'il faut encore faire sur le site Web

Malgré ces avancées, l'application reste en retrait par rapport au site Web pour les situations fiscales complexes. Signaler un déménagement à l'étranger, gérer certains changements de situation familiale ou traiter des cas spécifiques de revenus nécessite encore de passer par le navigateur. L'application s'étoffe un peu, mais elle reste encore en retrait par rapport au site Web, un point à garder en tête, en particulier pour les situations alambiquées.

Les dates limites, elles, s'appliquent à tout le monde sans exception. Pour les départements 01 à 19 et les non-résidents, la date limite est fixée au 21 mai 2026. Pour les départements 20 à 54, au 28 mai. Et pour les départements 55 à 974/976, au 4 juin. Que vous déclariez depuis votre téléphone, votre ordinateur ou sur papier – cette dernière option restant ouverte jusqu'au 19 mai – le calendrier, lui, ne s'adapte à aucun écran.