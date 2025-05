Le Steam Deck a maintenant une appli dédiée pour GeForce Now

Le service de cloud gaming de Nvidia a enfin droit à son application native sur le Steam Deck. De quoi profiter d'une meilleure qualité d'image améliorée, d'une autonomie étendue, et, surtout, de jeux très gourmands !

Sorti en 2022, le Steam Deck, la machine hybride de Valve, est la référence en matière de console portable-PC avec son design confortable et, surtout, l'excellence de son interface logicielle, Steam OS. Elle l'est encore plus depuis qu'elle s'est dotée d'un écran Oled en 2023 (voir notre test complet). Mais s'il est très polyvalent, l'appareil commence à prendre de l'âge, et sa configuration matérielle commence à être insuffisante pour faire tourner confortablement les jeux les plus gourmands. Heureusement, il existe une solution : le cloud gaming.

C'est le cas GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, qui est compatible avec la console portable de Valve. Mais, jusqu'à présent, le service fonctionnait uniquement via l'installation du navigateur Google Chrome paramétré spécialement pour GeForce Now, ce qui n'était pas très pratique. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne car Nvidia vient de lancer une application "native" pour le Steam Deck, qui permet d'exploiter toutes les options offertes par son service.

Nvidia GeForce Now : une qualité d'image et une autonomie améliorées

Pour rappel, avec le cloud gaming, l'appareil utilisé ne calcule rien ou presque : il se contente d'afficher les images du jeu calculées à distance par des serveurs spécialisés et envoyées en temps réel. L'appareil sert uniquement d'écran et de dispositif de commande. Tous les traitements lourds, exigeant de puissants processeurs, notamment pour les graphismes, sont réalisés à distance sur les serveurs.

Contrairement à avant, la nouvelle application native de GeForce Now permet d'afficher une bien meilleure définition. Ainsi, les joueurs vont pouvoir profiter d'un affichage jusqu'à 4K en 120 FPS via un écran de PC ou bien 4K en 60 FPS sur un téléviseur. En revanche, l'écran de la console est toujours limité à 800p en 90 FPS sur la version Oled. L'application corrige également un des plus gros points noirs de l'implémentation précédente, à savoir le support du HDR10 et des technologies Nvidia comme Reflex et le DLSS 4 – mais pas G-Sync – sur les titres compatibles. Bref, une meilleure qualité d'image est au rendez-vous !

Surtout, le service permet de faire tourner des jeux très gourmands en ressources, impossibles à exécuter sur le Steam Deck lui-même – attention, cela dépend des abonnements. On peut ainsi profiter des performances de gros PC gamer, équipés de processeurs et de circuits graphiques dernier cri, notamment les fameuses cartes RTX de Nvidia. Autre avantage : comme, avec le cloud gaming, la console se contente d'afficher les images sans effectuer le moindre calcul, elle consomme beaucoup moins de batterie. Ainsi, Nvidia promet une autonomie jusqu'à 50 % plus élevée en streaming.

Nvidia GeForce Now : comment installer l'application native ?

Si GeForce Now dispose enfin d'une application native, il faut tout de même bidouiller un peu pour pouvoir l'installer. Il faut toujours passer par le mode bureau du Steam Deck pour se rendre sur le site de GeForce Now, afin d'y télécharger l'app. Voici comment faire :

► Allumez votre Steam Deck ;

► Appuyez sur le bouton Steam ;

► Allez dans Alimentation, et choisissez Basculer en mode Bureau ;

► Ouvrez un navigateur Web et téléchargez le fichier GeForce Now à cette adresse ;

► Ouvrez l'explorateur de fichiers Dolphin, et rendez-vous dans les fichiers téléchargés pour celui que vous venez de télécharger.

► Cliquez deux fois dessus, puis choisissez Exécuter ;

► Suivez les instructions d'installation ;

► Retournez sur le Game Mode du Steam Deck ;

► Dans votre bibliothèque Steam, rendez-vous dans l'onglet Jeux Non-Steam, où vous y retrouvez GeForce Now. Vous n'avez plus qu'à lancer l'application !

Actuellement, GeForce Now prend en charge les jeux Steam – qui intègre désormais les jeux du catalogue Xbox Game Pass PC –, mais aussi Ubisoft Connect, Epic Game Store, Battle.net ainsi que GOG Galaxy – mais pour une poignée de titres uniquement. Actuellement, plus de 2 200 jeux sont compatibles avec le service, dont le magnifique Clair Obscur : Expédition 33 et Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.