Clair Obscur Expédition 33 : pourquoi ce jeu français est un véritable chef-d'œuvre

Clair Obscur : Expédition 33 est indéniablement LE jeu du moment. Et pour cause, il propose une histoire épique et tragique, un gameplay dynamique, des personnages attachants, et une direction artistique aux petits oignons.

Le début de l'année 2025 a accueilli toute une floppée de AAA – ces jeux à très gros budget, comme les blockbusters au cinéma – –, avec Kingdom Come : Deliverance, Assassin's Creed Shadows ou encore Monster Hunter Wilds. Pourtant, si l'on ne devait vous en recommander qu'un seul, ce serait incontestablement le petit dernier, Clair Obscur : Expédition 33.

Premier jeu du studio indépendant français Sandfall Interactive, ce RPG à la française a débarqué le 24 mai sur PS5, Xbox Series X/S et PC – notons qu'il est disponible depuis sa sortie sur le Xbox Game Pass Ultimate. Et autant dire qu'il a conquis autant la critique que les joueurs qui ont pu mettre la main dessus. C'est bien simple, il a obtenu la note Metacritic dithyrambique de 95 sur 100, ce qui en fait le jeu le mieux noté de l'année – pour l'instant.

Mais pourquoi un tel succès ? C'est bien simple, Clair Obscur : Expédition 33 a tous ce qu'il faut pour plaire : un monde fantastique fortement inspiré de la France de la Belle Époque, une histoire aussi tragique qu'épique, une direction artistique pleine de créativité, une bande-son absolument magistrale – et nous pesons nos mots ! –, des personnages aussi humains qu'attachants, un doublage qui sonne juste – y compris en français ! –, un gameplay addictif et spectaculaire, et, surtout, une "French Touch" qui fait le bonheur du public, y compris à l'international – "Vous aimez ? C'est français." Vraiment, ce serait dommage de passer à côté, car ce serait se priver d'une œuvre d'art avec un grand A.

Clair Obscur Expédition 33 : une histoire tragique dans la France de la Belle époque

L'aventure débute à Lumière, une ville qui évoque un Paris de la Belle Epoque dont les habitants sont frappés par une grande tragédie. Chaque année, depuis plusieurs décennies, la Peintresse peint un nombre sur un gigantesque monolithe maudit. Et, chaque année, toutes les personnes de cet âge disparaissent, transformées en fleurs, effacées par ce Gommage. Pire encore : cet âge s'abaisse tous les ans, réduisant petit à petit l'espérance de vie d'une population qui se sait condamnée. Alors, à chaque fois, une nouvelle Expédition est lancée pour essayer de détruire la Peintresse et de mettre fin à ce cycle infernal. Et, cette année, c'est au tour de l'Expédition 33.

Autant dire que, dès le début du jeu, le ton est donné ! Le prologue du jeu vous plonge directement dans une ambiance à la fois romantique et mélancolique. C'est bien simple, les vingt premières minutes nous prennent instantanément aux tripes et nous font passer de l'attendrissement aux larmes. Tout est extrêmement intense. Une atmosphère et une histoire qui ne sont pas sans rappeler NieR ou un certain Final Fantasy X, qui est incontestablement une de leurs sources d'inspiration – en même temps, comment leur reprocher de s'inspirer d'un des meilleurs jeux au monde ?

Clair Obscur Expédition 33 : une direction artistique et bande son magistrales

Mais une histoire n'est rien sans le monde qui l'accueille. Et, sur ce point, Clair Obscur fait un sans-faute ! C'est bien simple, la direction artistique est absolument incroyable et respire la créativité, que ce soit pour les décors ou les ennemis – en même temps, avec un univers centré sur la peinture, il ne pouvait en être autrement. Le jeu est très beau, tournant sous Unreal Engine 5. Malgré des moyens limités, les développeurs ont placé ce qu'il faut là où il faut. Ils ont opté pour un monde assez linéaire avec des zones un peu plus ouvertes à explorer. Le voyage laisse place à l'émerveillement, alors que l'on alterne entre les combats et les cinématiques, dont la mise en scène n'a rien à envier aux gros AAA – certains feraient même bien de s'en inspirer.

Et le studio n'a négligé aucune dimension dans sa réalisation, en soignant particulièrement la bande son avec une musique de haute qualité. Pour la promotion de Clair Obscur , il a astucieusement mis une partie de son OST – Orignal Sound Track, ou bande originale pour les spécialistes – sur YouTube bien avant la sortie du jeu, séduisant les oreilles des joueurs les plus mélomanes. Et il y a de quoi ! La bande-son est grandiose, avec de nombreux chœurs, des percussions et des instruments à cordes, offrant un rendu à la fois épique et éminemment tragique. Nous ne pouvons que vous conseiller le morceau Une vie à peindre qui, durant ses 11 minutes, donne un bon aperçu de l'univers sonore de Clair Obscur : Expédition 33. Mais cela n'empêche pas que nous avons parfois le droit à des morceaux plus légers et jazzy. Notons la présence d'Alice Duport-Percier, la chanteuse attitrée des multiples compositions de l'œuvre, qui chante souvent dans la langue de Molière et nous enivre littéralement les oreilles.

En parlant d'ambiance sonore, le studio français nous livre des doublages français et anglais d'une grande qualité, avec des noms (ou des voix) bien connus. Nous retrouvons ainsi, dans la langue de Shakespeare, Jennifer English, qui double Ombrecoeur dans Baldur's Gate 3 et Latenna dans Elden Ring, et qui prête ici sa voix à Maelle, ainsi que Charlie Cox (Daredevil: Born Again, Stardust) en Gustave. Les doublages français ne sont pas en reste avec Alexandre Gillet (Gustave), la voix officielle de Captain America, de Ryan Gosling et de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux ; Adeline Chetail (Maelle), qui double aussi la princesse Zelda dans les plus récents The Legend of Zelda, Jinx dans Arcane, Ellie dans The Last of Us ; ou encore Céline Melloul (Lune), la voix française d'Aerith dans FF7 Remake/Rebirth. Un casting XXL !

Clair Obscur Expédition 33 : un gameplay dynamique et accessible à tous

Du côté du gameplay, Sandfall Interactive a opté pour du bon vieux tour par tour, mais modernisé avec des esquives et des parades en temps réel, ce qui fait que l'on n'est jamais inactif. Le rendu est extrêmement dynamique, avec un petit côté jeu de rythme par moment qui n'est pas pour déplaire.

Les combats se jouent avec une équipe de trois personnages. Chacun d'entre eux dispose d'une attaque de base grâce à laquelle ils accumulent des PA. Ils peuvent alors s'en servir pour lancer des compétences qui leur sont propres. Chaque personnage a son propre gameplay, ce qui vient casser tout risque de répétitivité. Les mouvements sont impressionnants et très classes, ça pète et ça pirouette dans tous les sens. Bref, on en prend plein les mirettes.

Le gameplay peut être très exigeant, mais pas de panique, le jeu abonde en points de sauvegarde. Pour ceux qui voudraient profiter de l'univers sans avoir à mourir toutes les quatre secondes et rester coincés sur des boss, les développeurs ont heureusement prévu un mode Histoire, afin que Clair Obscur soit accessible à tous. Le niveau de difficulté est ajustable à tout moment depuis les paramètres, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Nous ne saurions donc que trop vous conseiller de goûter à ce que nous n'hésitons pas à qualifier de chef-d'œuvre.