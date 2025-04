Nintendo Switch 2 : comment suivre le lancement en direct

C'est ce mercredi 2 avril, à 15 h, que Nintendo dévoilera sa très attendue Switch 2 au cours d'une présentation diffusée en direct sur Internet. Voici comment suivre ce lancement historique.

La Nintendo Switch affiche un succès impressionnant, avec plus de 146 millions d'unités vendues depuis son lancement en mars 2017. Elle s'impose ainsi comme la troisième console la plus vendue de l'histoire, juste derrière la Nintendo DS et la PlayStation 2. Même après sept ans, elle continue de séduire, et des titres comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rencontrent un énorme succès. Cependant, malgré ses atouts, son âge commence à se faire sentir, notamment sur le plan de la puissance. De quoi attiser l'impatience des joueurs, curieux de découvrir la prochaine génération de Nintendo.

Mais nous y sommes enfin ! Après de longs mois de fuites, de rumeurs, de commentaires et de prédictions, Nintendo s'apprête à mettre fin à notre calvaire en présentant sa Switch 2 lors d'un long direct à venir, d'une heure environ. En janvier dernier, l'entreprise nippone avait officiellement annoncé sa future console par le biais d'une très courte vidéo de présentation (voir notre article). L'occasion de vérifier certaines rumeurs, mais pas assez pour contenter notre curiosité. Elle avait ensuite donné rendez-vous le 2 avril 2025 pour une révélation plus complète. Et nous y voilà !

Nintendo Switch 2 : la fin des rumeurs et des spéculations

Cet événement est à suivre en direct sur Internet ce mercredi 2 avril 2025 donc, à partir de 15 heures (heure française) sur YouTube. Vous pouvez retrouver le live directement dans cet article, sur lequel nous vous invitons à revenir. L'annonce devrait s'étaler sur environ une heure. L'entreprise devrait notamment communiquer sur la fiche technique de l'appareil, les différentes fonctions et améliorations, son prix (au moins pour le marché américain), sa date de sortie et les jeux disponibles au lancement, à l'instar de Mario Kart 9 et de Metroid Prime 4. Enfin, on l'espère...

© Nintendo

Nous savons déjà que la Switch numéro 2 devrait reprendre les grandes lignes de son aînée, mais en l'améliorant en douceur. Ainsi, toutes les caractéristiques qui ont fait l'immense succès de la petite machine de jeu hybride seront conservées et peaufinées. Toutefois, la console sera plus grande, notamment au niveau de l'écran. Les gâchettes et les joysticks semblent avoir été retravaillés, ce qui n'est pas du luxe. Comme nous vous l'annoncions en novembre dernier, Nintendo a également confirmé que la Switch 2 sera bien rétrocompatible avec les jeux de la Switch première du nom.

En revanche, aucune spécification technique n'a été confirmée, même si les rumeurs parlent d'une machine plus musclée – encore heureux –, avec une mémoire vive portée à 12 Go, soit trois fois plus que les 4 Go actuels, un stockage interne de 256 Go, contre 32 Go aujourd'hui, et l'utilisation de la technologie d'upscaling DLSS (deep learning super sampling) de Nvidia – qui est une fonction exclusive de ses cartes graphiques –, avec le ray tracing avancé activé. Mais pas de quoi concurrencer la PS5 ou la Xbox Series X. Courage, plus que quelques heures à tenir avant de voir notre curiosité satisfaite !