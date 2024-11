Switch 2 : la future console de Nintendo sera compatible avec tous les jeux Switch actuels

Sept ans après le lancement de la Switch, Nintendo prépare activement une console de nouvelle génération. La firme japonaise vient d'annoncer une excellente nouvelle : elle sera compatible avec tous les jeux du premier modèle.

La Nintendo Switch a connu – et connaît toujours – un succès insolent, avec 146 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis sa sortie il y a sept ans, en mars 2017. Elle est ainsi devenue la troisième console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, derrière la Nintendo DS et la PlayStation 2. Aujourd'hui encore, de nombreuses unités continuent d'être écoulées et de nouveaux titres continuent de faire un carton, à l'image de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Toutefois, malgré ses nombreuses qualités ludiques, le poids du temps se fait sentir sur la Switch, notamment en termes de puissance. Aussi, les joueurs ont hâte de découvrir ce que Nintendo concocte pour lui succéder.

De nombreuses rumeurs courent à ce sujet depuis plus d'un an maintenant, mais rien d'officiel à se mettre sous la dent. Pas même un nom : pour le moment, tout le monde parle d'une Switch 2, mais rien ne dit que Nintendo n'optera pas pour une autre appellation, en conservant évidemment le mot Switch.

À défaut de détails techniques officiels, le géant japonais vient toutefois d'annoncer une excellente nouvelle : comme beaucoup d'utilisateurs l'espéraient, la prochaine console sera bien compatible avec les jeux de la console actuelle, qu'elle pourra faire tourner en plus des titres développés spécialement pour elle ! En plus de cette rétrocompatibilité, elle sera également compatible avec le service Nintendo Switch Online, qui comptait 34 millions d'utilisateurs dans le monde à la fin septembre 2024.

Nintendo Switch 2 : une console hybride avec rétrocompatibilité

Alors, où en est-on exactement, plus de sept ans après le lancement de la Switch première du nom ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nintendo garde jalousement le secret, se contentant de déclarer que davantage d'informations sur cette machine seront communiquées "à une date ultérieure". Nous voilà bien avancés !

Nous savons seulement qu'en septembre 2023, des kits de développement étaient distribués aux studios tiers, afin qu'ils puissent commencer le développement des futurs titres pour la future console, tandis que celle-ci avait été discrètement dévoilée lors de la Gamescom 2023 auprès d'un petit comité trié sur le volet (voir notre article). Depuis, le lancement de la Switch 2 est régulièrement évoqué dans la presse, mais aucune information concrète n'a réellement fuité.

Selon les rumeurs, la prochaine console conserverait le même mode de fonctionnement que la première du nom, avec la possibilité d'utiliser la console de façon nomade ou de la brancher sur sa TV, ce que semble confirmer l'annonce de la rétrocompatibilité des jeux. On ne connaît pas en revanche les détails spécifiques sur son matériel. Espérons toutefois que Nintendo décide d'améliorer les Joy-Con, qui souffrent de problèmes de connexion et du Joy-Con Drift – plus les manettes sont utilisées, plus les capteurs des joysticks ont tendance à se bloquer dans une direction, rendant les personnages et la caméra complètement incontrôlables.

Nintendo Switch 2 : quelle puissance pour la nouvelle console ?

On peut espérer que la prochaine console soit au moins aussi puissante que la PS5 ou la Xbox Series X, étant donné que Nintendo aurait réussi à faire tourner dessus la démo technique du moteur Unreal Engine 5, le moteur de jeu le plus utilisé au monde par les développeurs et éditeurs tiers. Le constructeur japonais devrait prolonger son partenariat avec Nvidia afin de pouvoir utiliser la technologie d'upscaling DLSS (deep learning super sampling) de l'entreprise – qui est une fonction exclusive de ses cartes graphiques –, avec le ray tracing avancé activé.

Pour rappel, sur PC, le DLSS utilise l'IA pour augmenter la résolution des jeux, ce qui permet aux développeurs d'obtenir des paramètres graphiques plus élevés et de meilleurs taux de rafraîchissement sur du matériel plus faible, en évitant d'être trop gourmand en énergie. On pourrait s'imaginer que cette technologie puisse s'activer lorsque la future console sera placée dans son dock et reliée à un téléviseur. En tout cas, on devrait avoir droit à une annonce officielle d'ici mars 2025. Espérons que notre patience soit récompensée !