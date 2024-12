Nintendo Switch 2 : un aperçu de la future console fuite sur le Net

Six ans près le lancement de la Switch, Nintendo prépare activement une console de nouvelle génération. Un modèle appelé pour le moment Switch 2, dont une maquette 3D vient de fuiter sur la Toile.

La Nintendo Switch a connu – et connaît toujours – un succès insolant, avec 129,53 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis sa sortie il y a six ans, le 3 mars 2017. Elle est ainsi devenue la troisième console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, derrière la Nintendo DS et la PlayStation 2. Aujourd'hui encore, de nombreuses unités continuent d'être écoulées et de nouveaux titres continuent de faire un carton, à l'image de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, pressenti pour être élu jeu de l'année (GOTY), ou de Super Mario Bros. Wonder. Toutefois, malgré ses nombreuses qualités ludiques, le poids de sans sur fait sentir sur la Switch, notamment en termes de puissance. Et les joueurs ont hâte de découvrir ce que Nintendo concocte pour lui succéder.

De nombreuses rumeurs courent à ce sujet depuis plus d'un an maintenant, mais rien d'officiel à se mettre sous la dent. Pas même un nom : pour le moment, tout le monde parle d'une Switch 2, mais rien ne dit que Nintendo n'optera pas pour une autre appellation, en conservant évidemment le mot Switch. Mais voici qui devrait nous en dire plus sur la future console, qui devrait sortir plus de sept ans après le lancement de la Switch première du nom.

Il semblerait que la chaine YouTube SwitchUp, ainsi que d'autres YouTubers, ont pu mettre la main sur un mockup imprimé en 3D envoyé par un constructeur chinois d'accessoire, qui travaille sur la conception d'une housse de protection pour le futur bébé de Nintendo.

Nintendo Switch 2 : une maquette 3D qui circule

D'après la maquette 3D, la Nintendo Switch 2 reprendra globalement le même design que la première console, à savoir un grand écran central entouré par deux Joy-cons avec les mêmes boutons, ou presque. On peut toutefois noter plusieurs changements. La Switch 2 s'annoncerait un peu plus large et plus haute que la Switch classique, avec des bordures d'écran réduites. Malgré sa taille globale plus petite que le Steam Deck, connue pour être imposante, elle aurait un écran de 8 pouces, contre 7 pour le modèle OLED actuel. Elle reste donc dans l'ensemble plus compacte que la console de Valve.

Du côté des manettes, le constructeur japonais reprend la même configuration, mais ajouter une touche supplémentaire avec une icône C sur la manette de droite. Espérons que Nintendo décide d'améliorer les Joy-Con, qui souffrent de problèmes de connexion et du Joy-Con Drift – plus les manettes sont utilisées, plus les capteurs des joysticks ont tendance à se bloquer dans une direction, rendant les personnages et la caméra complètement incontrôlables (voir notre article). Un port USB-C serait également ajouté en haut de la console, en plus de celui placé dessous pour le dock. Cela permettrait enfin de brancher la Nintendo Switch tout en y jouant lorsqu'elle est posée sur une table. Enfin, le port cartouche est exactement le même, y compris pour la taille, ce qui garantit la rétrocompatibilité avec la première console, comme l'avait déjà confirmé Nintendo (voir notre article).

Nintendo Switch 2 : un lancement en 2025 ?

Des informations sur la future console avaient déjà fuité auparavant, nous permettant d'entrevoir une esquisse de ce qu'elle sera. Selon les deux sites spécialisés Eurogamer et Video Games Chronicle (VGC), des kits de développement auraient été distribués aux studios tiers en septembre 2023, afin qu'ils puissent commencer le développement des futurs titres pour la prochaine console de Nintendo, surnommée pour le moment Switch 2. Mieux encore, lors de la Gamescom 2023, le salon du jeu vidéo qui s'est tenu fin août à Cologne (Allemagne), le constructeur japonais aurait discrètement dévoilé une première version de la très attendue Switch 2, bien à l'abri des regards de la presse. Une nouvelle peu surprenante, étant donné qu'il avait investi un très large emplacement dans la zone professionnelle du salon allemand, une zone réservée à des présentations confidentielles.

Nintendo aurait ainsi montré les nouvelles capacités graphiques de ce qu'on surnomme la Switch 2 en faisant tourner une version plus poussée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le jeu qui avait accompagné le lancement de la Switch en 2017. D'après VGC, Nintendo aurait également montré aux développeurs The Matrix Awakens, la démo technique du moteur Unreal Engine 5 – une séquence déjà utilisée pour la PS5 et la Xbox Series X, mais cela ne veut pas dire que la future machine proposera une puissance comparable aux deux consoles de salon pour autant. L'Unreal Engine 5 est le moteur de jeu le plus utilisé au monde par les développeurs et éditeurs tiers. Aussi, garantir une compatibilité avec serait un vrai plus.

Cette démo aurait utilisé la technologie d'upscaling DLSS (deep learning super sampling) de Nvidia – qui est une fonction exclusive de ses cartes graphiques –, avec le ray tracing avancé activé. Sur PC, le DLSS utilise l'IA pour augmenter la résolution des jeux, ce qui permet aux développeurs d'obtenir des paramètres graphiques plus élevés et de meilleurs taux de rafraîchissement sur du matériel plus faible.

Le but de cette démonstration était de convaincre les développeurs de demander des kits et de préparer leurs jeux pour le lancement de la console. Selon les rumeurs, la Switch 2 conserverait le même mode de fonctionnement que la première du nom, avec la possibilité d'utiliser la console de façon nomade ou de la brancher sur sa TV. On ne connaît pas en revanche les détails spécifiques sur son matériel. Il ne reste plus qu'à espérer que le constructeur japonais lance sa nouvelle génération de console de jeux pour 2025.