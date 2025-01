Nintendo Switch 2 : fin du suspens, la console la plus attendue de l'année se dévoile enfin officiellement

L'attente aura été aussi interminable que les commentaires entourant la moindre rumeur auront été nombreux. Nintendo vient, enfin, de dévoiler les premières images officielles de sa future console star, la Switch 2.

Nous y sommes. Après de longs et pénibles mois de fuites, de rumeurs, de commentaires, d'analyses plus ou moins inspirées et de prédictions souvent calamiteuses, Nintendo a mis fin au calvaire pour tout le monde, en dévoilant officiellement la Switch 2. D'ailleurs sans tambours ni trompettes, dans une forme de communication qui ne lui ressemble guère, en publiant presque sans prévenir une courte vidéo révélant enfin sa nouvelle console au monde entier.

© Nintendo

En ce jeudi 16 janvier 2025, le constructeur japonais nous gratifie donc d'une sympathique bande-annonce d'à peine plus de deux minutes, dans laquelle la Switch 2 pointe enfin le bout de son nez. La mise en scène est d'ailleurs plutôt réussi, avec une Switch première du nom qui se transforme progressivement en sa descendante, afin de bien mettre en valeur les évolutions entre les deux générations. Si cette officialisation est bienvenue, peu d'informations concrètes sont malgré tout dévoilées, et il faudra encore patienter deux mois et demi avant d'en apprendre davantage sur la nouvelle machine de jeu de Nintendo.

Nintendo Switch 2 : une formule gagnante peaufinée en douceur

Comme on pouvait s'en douter, Nintendo n'a pas entamé de remaniement complet de sa console, comme il l'avait fait avec le passage de la Wii U à la Switch. Toutes les caractéristiques qui ont fait l'immense succès de la petite machine de jeu hybride sont conservées et améliorées. La console se compose donc toujours d'une partie centrale, une sorte de tablette tactile, sur les côtés de laquelle viennent se greffer les manettes, les fameux Joy-Cons, qui semblent désormais s'emboiter directement via un système d'accroche magnétique.

© Nintendo

Le changement le plus notable, et celui qui saute immédiatement aux yeux sur la vidéo, concerne les dimensions de la console. Bien qu'aucune mesure précise ne soit donnée à ce stade, on voit clairement que l'écran de la Switch 2 profite d'une plus grande diagonale, et que les Joy-Cons s'allongent en conséquences. Les gâchettes et les joysticks semblent également avoir été retravaillés, afin d'offrir une meilleure préhension et précision, ce qui n'est pas du luxe quand on sait à quel point les Joy-Cons de la Switch première du nom étaient particulièrement peu ergonomiques.

© Nintendo

Du côté du corps de la console (la « tablette » entre les deux manettes), les tranches s'avèrent plus arrondies et la béquille au dos, que permet de poser la console sur une surface plane, a été entièrement redessinée et offre désormais un angle d'inclinaison réglable et beaucoup plus large. En matière de connectique, la Switch 2 se dote d'un second port USB Type-C sur la tranche supérieure, en plus de celui déjà présent sur la tranche inférieure comme sur le modèle précédent, ainsi que d'un classique port audio au format Jack 3.5 mm, pour branche un casque ou une paire d'écouteurs.

© Nintendo

Sur le plan esthétique, les premiers visuels partagés par Nintendo dévoilent un design classique mais plus sobre que celui de sa grande sœur pour la Switch 2. Les manettes bleues et rouges, emblématiques de la Switch première du nom, deviennent presque entièrement grises pour l'occasion, et les touches de couleur caractéristiques de la console sont reléguées dans le système d'attache magnétique et à la base des joysticks. C'est plus discret et somme toute assez élégant.

© Nintendo

Le dock, c'est-à-dire la station d'accueil qui permet de recharger la console et de la relier à un téléviseur ou un écran externe, à également droit un petit ravalement de façade, avec des coins tout en rondeur et la mention "2" fièrement affichée. C'est purement cosmétique, et ce qui nous intéresse la plus, à savoir les améliorations techniques du dock (capacités de mise à l'échelle graphique, nombres de ports HDMI et USB, etc.) restent totalement inconnues pour le moment.

© Nintendo





Nintendo Switch 2 : prix, dates de lancement, rétrocompatibilité

Au termes des 2 minutes et 22 secondes de cette "bande-annonce", c'est peu dire que Nintendo nous laisse un peu sur notre faim. Le constructeur nippon n'a dévoilé aucune information technique précise, pas plus que le prix ou que la date de lancement de sa future console. On sent que l'entreprise, dépassée et passablement agacée (pour ne pas dire très énervée) par les multiples indiscrétions de ses partenaires commerciaux au cours des derniers mois, a du se plier à un exercice de communication d'urgence mal maîtrisée.

© Nintendo

Pour une entreprise habitué à un contrôle presque absolu sur son calendrier et sa communication, et qui a élevé la culture du secret au rang de culte, on se doute que la potion a due être amère, et que la firme aurait certainement préférée dévoilé sa nouvelle console dans de meilleures conditions. D'ailleurs, le fait que le rendez-vous pour la présentation officielle de la Switch 2 soit fixé au 2 avril 2025, soit dans plus de deux mois, accrédite encore ce sentiment de précipitation.

© Nintendo

Du côté des quelques informations qu'on peut tenter de déduire des maigres images dévoilées aujourd'hui, le très probable développement d'un nouveau jeu Mario Kart, dont on aperçoit des images défilées sur l'écran de la console et sur un téléviseur durant la vidéo. Ce n'est pas vraiment un scoop mais plutôt une confirmation, dans la mesure où les rumeurs à ce sujet courent depuis un bon moment, et où le dernier jeu originale de la licence, Mario Kart 8, a déjà plus de dix ans à son compteur.

© Nintendo

Enfin, comme nous vous l'annoncions en novembre dernier, Nintendo a confirmé que la Switch 2 sera bien rétrocompatible avec les jeux de la Switch première du nom. Les titres développés pour la précédente console pourront donc être utilisée sur la nouvelle, qu'ils aient été achetés en version physique ou numérique. Nintendo met toutefois en garde les joueurs contre de possibles incompatibilités sur certains jeux, comme on le lit sur l'extrait de la vidéo ci-dessous.

© Nintendo

Une excellente nouvelle pour tous les possesseurs de la Switch originelle, qui pourront donc continuer de profiter de leur ludothèque avec la nouvelle venue, et même continuer leurs parties de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ou de Super Mario Party Jamboree commencées sur le précédent modèle.

Bien que les informations dévoilées ce jour soient assez maigres, elles auront au moins peut-être le mérite de calmer la frénésie assez pénible qui s'était engager depuis quelques mois autour des moindres fuites et rumeurs entourant la console. La Switch 2 existe, elle a été montré, il ne reste maintenant plus qu'à attendre sagement (et patiemment) que Nintendo en révèle un peu plus sur sa future championne.