Ask YouTube : cette nouvelle fonction va révolutionner la recherche de vidéos

Google vient de présenter YouTube, une fonction de recherche conversationnelle assistée par IA qui répond aux questions des utilisateurs en langage naturel en leur proposant les vidéos les plus pertinentes. Une petite révolution !

Google poursuit l'intégration de Gemini, son IA maison, dans l'ensemble de ses services. Après Google Maps et son assistant capable de répondre à des questions complexes sur des lieux ou des itinéraires, l'entreprise s'attaque désormais à YouTube avec une nouvelle fonction baptisée "Ask YouTube". Présentée lors de la conférence I/O 2026 du géant du numérique, qui s'est tenue le 19 avril, elle va permettre aux internautes de rechercher des vidéos en discutant directement avec l'IA dans un langage naturel, comme ils le feraient avec un assistant conversationnel. Exit les mots-clés, place aux requêtes complexes !

Ask YouTube : la fin des recherches par mots-clés

Concrètement, YouTube ne se contente plus d'afficher une liste de vidéos à partir de quelques mots-clés. L'utilisateur peut désormais poser une question complète, en langage naturel, et obtenir une réponse rédigée accompagnée de vidéos ciblées. Par exemple, au lieu de taper "vélo enfant débutant tutoriel" et de trier manuellement les résultats, il suffit d'écrire "comment apprendre à mon fils à faire du vélo sans qu'il pleure" pour que l'IA se charge de mettre en avant les clips les plus pertinents. Au lieu de faire défiler de nombreuses vidéos, il recevrait directement une réponse synthétique avec des extraits précis vers lesquels se rendre.

Cette approche rapproche davantage YouTube d'un moteur de réponse que d'une simple plateforme vidéo. Jusqu'ici, la recherche reposait surtout sur les titres, les descriptions ou les recommandations de l'algorithme. Avec Ask YouTube, l'IA tente de comprendre l'intention derrière la question et d'identifier les séquences les plus utiles dans les vidéos disponibles.

© Google

Pour l'instant, Ask YouTube reste limité à une phase de déploiement progressive. La fonction est d'abord réservée aux abonnés YouTube Premium vivant aux États-Unis, qui ont l'habitude de tester les nouveautés en avant-première. Google n'a pas encore précisé la date d'un lancement mondial. Il risque de falloir attendre avant d'en profiter en France, étant donné le décalage habituel entre les annonces américaines et leur disponibilité réelle en Europe.

YouTube avait déjà commencé à expérimenter des outils similaires. Une fonction conversationnelle permettait déjà à certains utilisateurs de poser des questions sur la vidéo qu'ils étaient en train de regarder ou d'obtenir des recommandations liées au contenu affiché. Ask YouTube va plus loin puisqu'il transforme directement la recherche sur la plateforme.

Reste une question importante : la place des créateurs et des médias dans ce nouveau modèle. Si l'IA fournit directement une réponse synthétique à partir des vidéos, certains internautes pourraient moins ressentir le besoin de regarder les contenus en entier, ce qui entraînerait une chute du trafic – un peu comme les AI Overviews l'ont fait pour les éditeurs Web, entraînant une baisse de 38 % aux États-Unis entre 2024 et 2025. C'est la visibilité même de certains créateurs et le modèle économique de la plateforme qui risquent d'être remis en cause.