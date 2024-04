Une console de jeu rétro à moins de 8 euros chez Action : bonne ou mauvaise affaire ?

La chaîne de magasins discount Action vend en ce moment une console de jeu rétro portable avec 240 jeux cultes déjà préinstallés au prix incroyable de 7,95 euros. Mais vaut-elle vraiment le coup ?

Les enseignes proposant des produits de grande consommation à prix cassé ont le vent en poupe ! Lidl, Aldi, Netto et compagnie sont bien pratiques en période d'inflation généralisée, alors que notre pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. C'est bien simple, on y trouve de tout... y compris des consoles portables. Chez Action, un produit en particulier a attiré notre attention : une console de retro gaming – c'est la boîte qui le dit –, QSS Retro Gamer de son petit nom, avec 240 jeux des années 90 intégrés. Le tout pour la modique somme de 7,95 euros en ce moment, avec la promotion Semaine d'Action – son tarif habituel est de 12,95 euros. Autant dire qu'avec un prix aussi attractif, le produit est rapidement parvenu à intégrer le top de plusieurs sites de recommandation. Alors, bon plan ou attrape-gogo ?

Console rétro Action : 240 jeux rétros dans la poche

La QSS Retro Gamer ressemble à une petite Game Boy un peu cheap. Disponible en trois coloris (gris, vert et bleu), elle est plutôt mignonne, bien que son plastique et ses touches fassent vraiment bas gamme. Après, pour ce prix, ce n'est guère dérangeant. Elle promet des graphismes à l'ancienne, en mode 8 bits – mais nous sommes en réalité plus proches d'un rendu 16 bits – avec un écran "haute résolution" de 2,8 pouces, et propose des "mélodies classiques" – mais qu'a donc fumé le service marketing ? Pour la faire fonctionner, vous devez vous munir de quatre piles AAA – c'est un peu beaucoup.

Au niveau des jeux, le constructeur nous en promet 240, dans des styles plutôt variés sur le papier : action, puzzle, combat, sport, shoot et course. Autant vous le dire tout de suite, ne vous attendez pas à retrouver de grandes licences ou des jeux cultes ici. La plupart sont totalement inconnus, et les autres sont des hacks de jeux de la Nintendo NES ou Super Mario. D'après les retours d'utilisateurs, ils n'ont pas une jouabilité très agréable, surtout avec le manque de réactivité des touches. Bien sûr, impossible d'émuler ou d'installer d'autres titres.

Bref, vous l'aurez compris, la QSS Retro Gamer ne vaut pas la peine qu'on s'arrête pour elle. En même temps, vu le prix, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Il s'agit plus d'un gadget à acheter en faisant les courses pour ses enfants, afin de leur faire plaisir quelques minutes avant de lui faire prendre la poussière dans un placard – la console, pas l'enfant. Le youtubeur Oldschool is beautiful a pu tester la bête il y a quelque temps et vous livrera ses conclusions avec beaucoup d'humour.