Le Passe Navigo est enfin disponible sur iPhone et Apple Watch

Île-de-France Mobilités et Apple ont tenu parole. Le Passe Navigo est enfin disponible sur iPhone à travers l'appli Cartes et l'Apple Watch permet même de valider son trajet. Mais il y a quelques subtilités.

Le mois dernier, Île-de-France Mobilités annonçait que le travail pour intégrer le forfait Navigo au sein des iPhone touchait à sa fin et prévoyait sa mise à disposition juste avant l'été. Pari tenu puisque depuis le mardi 21 mai, les propriétaires d'iPhone peuvent enfin bénéficier des mêmes avantages que les utilisateurs Android pour voyager avec les réseaux de transports en commun d'Île de France. Une fonction qui devrait satisfaire les millions de touristes prêts à débarquer dans la capitale pour les Jeux Olympiques qui démarreront le 26 juillet prochain.

Le forfait Navigo sur iPhone n'est pas encore tout à fait complet mais devrait déjà permettre de faciliter les démarches à nombre de voyageurs. Tout ou presque s'effectue depuis l'application Cartes d'Apple. Seule contrainte : l'iPhone doit tourner avec la dernière version en date d'iOS, la 17.5, compatible avec les iPhone depuis le modèle XR sorti en 2018. Il suffit d'appuyer sur le bouton + en haut à droite de l'écran, de choisir Carte de transport puis Navigo. De là, il est possible de se procurer un Forfait Navigo Jour toutes zones ou seulement les zones 1 à 3, des tickets t+ à l'unité, par trois, par cinq ou en carnet de dix au tarif normal ou réduit ainsi que des Tickets OrlyBus ou RoissyBus.

Vous aurez noté que les forfaits Navigo hebdomadaires, mensuels ou annuels, comme les forfaits Imagine R ou Liberté+ ne figurent pas parmi les options proposées. Pour les deux premiers, il faudra en passer par l'appli Île-de-France Mobilités.

Télécharger Île-de-France Mobilités pour iPhone

Pour les autres, ils ne sont pour le moment pas pris en charge (c'est également le cas sur Android). Le forfait Liberté+ devrait débarquer, au mieux, en janvier 2025 sur iOS et Android. Les billets ou abonnements spécial JO seront disponibles plus tard au mois de juin. On note aussi au passage qu'il n'est pas possible d'importer une carte Navigo physique existante dans l'iPhone. La possibilité de recharger la carte depuis l'iPhone reste active. Bonne nouvelle enfin, si l'iPhone est perdu ou volé, les titres de transport achetés sont sauvegardés sur iCloud et donc récupérables.

Valider son trajet avec l'iPhone et sa puce NFC

Lorsque le forfait Navigo ou les tickets sont chargés sur l'iPhone, il ne reste plus qu'à choisir la bonne carte dans Apple Pay comme on choisirait sa carte bancaire pour payer puis de présenter l'appareil à la borne pour passer le portique. La puce NFC (Near Field Contact ou sans contact) de l'iPhone se charge du reste. Plus pratique encore, choisir le mode Express après l'achat. Il ne sera ainsi pas nécessaire d'ouvrir l'appli Cartes pour badger. Par ailleurs, Apple ayant bien fait les choses, la validation reste possible même si l'iPhone est déchargé en utilisant la petite réserve d'énergie qu'il garde de côté.

Apple Watch ou iPhone, il faudra choisir

C'était une incertitude le mois dernier lorsque Île-de-France Mobilités avait annoncé l'arrivée prochaine du Passe Navigo sur l'iPhone : l'Apple Watch, la montre connectée d'Apple, n'était pas évoquée. Bonne surprise, elle est également prise en compte. Mais attention. Les propriétaires d'Apple Watch devront faire un choix lors de l'achat de tickets ou d'un forfait Navigo depuis leur iPhone.

Le titre de transport peut soit prendre place sur le smartphone soit sur la montre mais pas sur les deux en même temps. Impossible de valider un trajet avec son Apple Watch si le titre est enregistré sur l'iPhone. Dommage. Le constat est le même avec les smartphones Samsung et les montres Galaxy Watch de la marque. ne fois installé sur l'Apple Watch, il est possible de valider directement le trajet avec la montre au portique.

Apple Plans permet de suivre le trafic en temps réel

Autre nouveauté survenue après une mise à jour de l'appli Plans : la possibilité de suivre la circulation en temps réel des métros, bus, RER, tramways et autres transports en communs de la région parisienne. On peut ainsi être informé des retards mais aussi connaître les heures de départ et d'arrivée ou encore évaluer les correspondances sur un trajet donné.

Ça bouge donc du côté d'Île-de-France Mobilités pour se mettre à la page. Il reste encore un lourd travail à accomplir pour se défaire enfin des fameux tickets en carton dont on nous rebat les oreilles. À l'heure actuelle, il n'existe toujours pas de titre dématérialisé pour voyager ponctuellement (sans abonnement) entre la banlieue et Paris. Le ticket carton, dont la qualité de fabrication laisse de plus en plus à désirer puisqu'il se démagnétise très rapidement, a malheureusement encore de beaux jours devant lui.