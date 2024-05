Détectez facilement les arnaques par mail ou par SMS grâce à ce nouveau site gratuit

Vous avez reçu un mail ou un SMS étrange ? Attention, c'est peut-être une arnaque ! Ce nouveau site gratuit vous dira en un clin d'œil ce qu'il en est pour éviter de vous faire escroquer.

Amende impayée, colis non livré, compte bloqué, carte Vitale, à changer… Les escrocs invoquent toutes les raisons possibles essayer de vous soutirer de l'argent en vous envoyant des SMS et des mails trompeurs. C'est bien simple, on en reçoit tous les jours ! Et même si les outils de détection de messages frauduleux se sont considérablement améliorés, certains arrivent quand même à passer entre les mailles du filet. Et le pire, c'est que ces nouvelles arnaques numériques – que l'on appelle phishing – sont tellement bien ficelées que l'on peut être pris d'un doute quant à leur authenticité et se faire avoir.

Dans ces moments-là, on aimerait bien avoir quelqu'un à qui demander conseil. Et c'est exactement ce que propose Bitdefender, le géant de la cybersécurité, avec Scamio. Entièrement gratuit, ce nouveau service en ligne dopé à l'intelligence artificielle est conçu pour vous aider à détecter les tentatives d'arnaques, qu'elles proviennent d'un mail, d'un SMS, d'une messagerie instantanée, d'un lien Internet ou même d'un QR code. Il est d'ailleurs particulièrement efficace pour les fraudes complexes – comme celles basées sur l'ingénierie sociale – susceptibles de contourner les méthodes de détection ordinaires.

Pour demander de l'aide à Scamio, ouvrez votre navigateur Internet habituel et allez sur le site Scamio. Créez un compte Bitdefender en indiquant votre nom, votre prénom et votre adresse électronique. Ensuite, interrogez le robot à l'aide du champ de saisie. Vous pouvez y écrire ou y coller du texte (message de chat, courriel...), des liens ou des images (capture d'écran, QR code reçu, etc.). Le mieux est de déposer les contenus suspects et de décrire précisément la façon dont vous les avez reçus. Scamio va alors analyser tout ça et vous délivrer son verdict, ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre – par exemple, supprimer ou bloquer un contact.

Nous lui avons soumis un SMS prétendant provenir de l'ANTAI (l'arnaque à l'amende impayée), et voici sa réponse : "Cette capture d'écran semble utiliser l'urgence et une menace financière potentielle pour inciter à l'action. Le message vous avertit d'une augmentation de l'amende et vous demande de vérifier un dossier d'infraction. Il s'agit d'une tactique courante dans les escroqueries. Je vous conseille de toujours vérifier les offres ou les avis financiers auprès d'un conseiller financier ou d'une institution de confiance." Au moins, c'est clair ! Maintenant, vous savez à qui demander en cas de doute !