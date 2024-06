Google NotebookLM : ce nouvel outil surpuissant va vous faire gagner un temps fou

Google vient de rendre disponible en France NotebookLM, un tout nouvel outil en ligne gratuit capable de synthétiser des dizaines de sources et de documents à votre place. Et le résultat est pour le moins impressionnant.

Si Google était historiquement un moteur de recherche, l'entreprise est devenue bien davantage depuis bien longtemps. La "firme de Mountain View", comme on l'appelle souvent, s'est en effet imposée comme un acteur puissant et incontournable dans plusieurs domaines essentiels de l'informatique grand public, tels la navigation sur Internet avec Chrome, le courrier électronique avec Gmail, la bureautique avec Google Docs ou encore la téléphonie mobile avec Android, le système d'exploitation utilisé sur des milliards de smartphones, pour ne citer que quelques exemples parmi beaucoup d'autres.

Et le géant américain pourrait bien être sur le point de conquérir un nouveau segment et de s'imposer comme une nouvelle référence dans le domaine de la productivité avec sa nouvelle application surpuissante : NotebookLM, un service en ligne de prise de notes animée par intelligence artificielle, mais qui en réalité bien plus que cela. Et qui plus est, entièrement gratuit !

Google NotebookLM : une appli entre super assistant, professeur et carnet de notes

Avant la quantité astronomique d'informations, de savoirs et de données accessibles en quelques clics sur le Web, les applications de prise de notes et d'organisation des connaissances sont devenues particulièrement populaires. OneNote, Obsidian, Loqseq ou encore QOwnNotes sont tous des outils puissants et très efficaces pour accumuler des informations, structurer ses connaissances, organiser son travail ou stimuler sa créativité. Avec la démocratisation galopante des Grands Modèles de Langages et des outils d'intelligence artificielle, il ne faisait aucun doute que les grands acteurs du numérique allaient intégrer ces technologies dans des applications de prise de notes, et c'est ce que Google a fait avec NotebookLM.

L'application, disponible en français et entièrement gratuite, se présente comme un service en ligne pour générer des notes à partir d'un ensemble de sources choisies par l'utilisateur : fichiers PDF, documents Google Docs (ou Office convertis) ou même pages Web entières, toute source d'information contenant du texte et des images peut être ajoutée dans un carnet NotebookLM. Une fois le corpus documentaire constitué, il est possible de l'explorer, de le synthétiser et de le reformuler à l'aide de requêtes en langage naturel grâce à Gemini, le "grand modèle de langage" de Google... mais pas uniquement. NotebookLM permet également de générer automatiquement des tables des matières et des guides d'étude complets à partir des sources sélectionnées.

Ainsi, pour se plonger dans la découverte d'un nouveau domaine de connaissances ou l'apprentissage d'une nouvelle technique, comme un langage de programmation, une langue étrangère, une découverte scientifique ou un texte de loi, il suffit de réunir un ensemble de sources d'informations (sérieuses et de qualité), de les ajouter au carnet NotebookLM, puis de poser des questions à l'application pour générer des réponses structurées. L'avantage par rapport aux autres outils d'intelligence artificielle étant ici de pouvoir sélectionner soigneusement ses sources d'informations, avant d'éviter que les réponses ne s'appuient sur du contenu douteux et de limiter les fameuses hallucinations des Grands Modèles de Langage. L'autre grande force de l'outil est que les réponses générées renvoient systématiquement vers le contenu d'origine des sources d'informations, ce qui permet d'explorer très rapidement et efficacement des documents volumineux.

L'outil affiche bien quelques limites, mais elles sont honnêtement peut restrictive. Dans chaque carnet, il est possible d'ajouter jusqu'à 50 sources d'informations contenant chacune jusqu'à 500 000 mots ; autant dire qu'il est possible de se constituer de très larges corpus documentaires avant d'en voir le bout. Le potentiel de cette application semble donc particulièrement intéressant pour de très nombreuses personnes, comme les étudiants, les chercheurs ou les journalistes bien évidemment, mais également pour toutes celles et ceux qui doivent travailler avec de multiples sources documentaires dans le cadre de leur métier, ce qui représente beaucoup de monde.

NotebookLM est pour le moment entièrement gratuit, disponible sans limitation d'usage et Google n'a pas donné de signe de vouloir en restreindre l'accès. Il faut cependant rester prudent avec la firme de Mountain View, qui est malheureusement bien connue pour lancer de nombreux nouveaux produits et services tout azimuts, puis de les arrêter du jour au lendemain. Reste également le sujet de la confidentialité des données transmises sur NotebookLM.

L'entreprise affirme dès l'ouverture de l'application que les sources de données, les requêtes des utilisateurs et les notes générées ne sont pas utilisées pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle, mais précise que tous les contenus transitant par NotebookLM peuvent être relus par des êtres humains, dans une démarche d'amélioration du service. Comme avec tous les outils du même genre, il faudra donc rester prudent et veiller à ne pas enregistrer de données personnelles, sensibles ou confidentielles dans ses différents carnets de notes.