Fissures, inondations, explosions : ce service officiel et gratuit vous dira à quels risques votre logement est exposé

Savez-vous quels risques naturels et technologiques menacent votre habitation ou votre commune ? Pour les connaître et s'y préparer, il existe un service en ligne officiel et gratuit.

Les catastrophes naturelles et les accidents industriels sont des risques bien réels auxquels nous sommes tous exposés à des degrés divers. Tremblements de terre, crue exceptionnelle, explosion d'une usine chimique ou rupture d'un barrage hydraulique, tous ces évènements peuvent se produire et mettre en danger votre vie, celles de vos proches ainsi que la sécurité de vos biens et de votre logement. Et le réchauffement climatique aggrave encore la probabilité et l'ampleur de ces phénomènes. Le retrait et le gonflement des sols, encore peu courant il y a quelques années, touche désormais de plus en plus d'habitations, avec des conséquences graves pour leur intégrité et leurs occpuants.

Pour se préparer et se protéger autant que possible à ces évènements dramatiques, il est d'abord essentiel de bien connaître les risques auxquels sont exposés son lieu de vie. Avec l'attention médiatique portée à ces phénomènes, de nombreuses entreprises privées et autres "start-up" y ont vu une opportunité et se sont mis à proposer des applications "révolutionnaires" pour vous informer des dangers potentiels qui menacent votre logement. Mais ces services sont bien souvent payants et se contentent de vous revendre des données publiques, qui sont en réalité accessibles gratuitement et facilement via un service en ligne mis en place par les pouvoirs publics : Géorisques.

Ce portail officiel, public et gratuit, constitue une véritable mine d'or pour s'informer sur les risques naturels et technologiques de n'importe quel endroit du territoire français. Son utilisation est extrêmement simple : il suffit d'indiquer une adresse dans une barre de recherche ou de sélectionner un point sur une carte pour obtenir une liste claire et détaillée des risques auxquels sont exposés un lieu, un ouvrage ou un logement. Les différents types de risques, naturels et technologiques, sont présentés de façon synthétique et facilement compréhensible pour l'adresse sélectionnée et la commune sur laquelle elle se situe.

Les risques naturels majeurs sont bien sûr répertoriés, comme les inondations, les séismes ou les fameux retraits et gonflements de terrain, mais également les risques technologiques moins connus, tels que les installations industrielles classées ou les canalisations de transport de matières dangereuses.

Pour chacun d'entre eux, il est possible d'accéder à des informations beaucoup plus complètes et détaillées, comme le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établit par la Préfecture ou un historique des catastrophes naturelles qui se sont produites sur le territoire concerné. Et pour chaque type de risque naturel ou technologique, le portail Géorisques propose un dossier thématique complet pour comprendre le phénomène, connaître ses effets et trouver des solutions pour s'en prémunir et s'en protéger au maximum. En somme, un outil salutaire et un service public de qualité, accessible à toutes et tous gratuitement.