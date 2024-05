Free : une nouvelle appli unique pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Free lance une nouvelle application mobile sur Android et iOS, appelée tout simplement Free et regroupant au même endroit les espaces abonnés Freebox et Free Mobile. Voilà qui devrait grandement simplifier la vie des utilisateurs.

C'est une petite mise à jour qui va fait plaisir aux abonnés Free et leur faciliter la vie. L'opérateur de télécommunications vient de mettre à jour ses applications Android et iOS, afin de regrouper au même endroit l'accès aux espaces abonnés Freebox et Free Mobile. Auparavant, il fallait utiliser deux applications distinctes, Freebox-Espace abonnés et Free Mobile-Mon Compte, pour accéder à ses différents comptes clients sur mobile, ce qui n'était ni très intuitif ni très pratique.

Désormais, l'application Free Mobile-Mon Compte disparaît et ses fonctions sont intégrées au sein de l'application Freebox-Espace abonnés, renommée simplement Free pour l'occasion. Après avoir effectué la mise à jour, la nouvelle application Free pour Android et iOS vous accueille dorénavant sur une page vous permettant de choisir de vous connecter à votre Espace Abonné Freebox ou votre Espace Abonné Mobile. Lors de le première connexion sur votre mobile, la nouvelle appli vous demandera de réaliser une authentification forte si vous avez activé cette option sur vos comptes Free.

La partie Espace Abooné Freebox demeurre inchangée, les nouveautés se trouvant dans la section Espace Abonné Mobile, qui se compose de trois rubriques accessibles via les onglets au bas de l'écran. La rubrique Accueil vous permet de consulter le détail de votre forfait actuel ainsi que les 12 dernières factures et le détail de votre consommation de voix, de SMS/MMS et de données. La rubrique Mon compte vous permet quant à elle de gérer vos lignes principales et secondaires, pour en commander de nouvelles, les rattacher ou les détacher de votre abonnement Freebox, et de modifier quelques informations personnelles. Enfin, la section Réglages permet pour le moment de choisir le mode d'affichage de l'application (clair ou sombre), de noter l'appli et de vous déconnecter.

Les fonctions et les paramètres accessibles via l'Espace Abonné Mobile de l'application Free pour Android et iOS sont donc assez peu nombreux pour le moment. Pour activer les options et les services plus poussés, tels que les restrictions d'appels, il faudra encore passer par l'espace abonné Free Mobile sur le Web, qui lui n'a pas été fusionné avec l'espace abonné Freebox. C'est néanmoins un premier pas dans la bonne direction de la part de l'opérateur et il est fort probable que la nouvelle appli Free s'enrichisse progressivement de nouvelles fonctions à l'avenir. Si vous avez déjà installé les applications Free sur votre téléphone, il vous suffit de les mettre à jour pour bénéficier de la nouvelle version unifiée et remaniée. Et sinon, vous pouvez télécharger directement la nouvelle version intitulée Free sur l'App Store ou le Play Store.