YggTorrent passe en privé : le site pirate veut échapper à la justice

Pour échapper aux mesures de blocage mises en place par les opérateurs Internet, YggTorrent n'accepte désormais que les membres référencés. Mais il va falloir attendre un peu pour s'inscrire.

Il y a quelques semaines, la justice française imposait aux fournisseurs d'accès à Internet (les FAI comme Bouygues, Free, Orange et SFR) de bloquer une longe liste de sites pirates proposant des copies illégales de contenus en téléchargement ou en streaming (voir notre article). Cette décision faisait suite à une plainte suite à une plainte conjointe de plusieurs sociétés de productions audiovisuelles et d'organismes défendant des ayants droit (Gaumont, Disney, la Fédération nationale des éditeurs de films, le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'Union des producteurs de cinéma, etc.).

Parmi les sites frappés par cette mesure figurait YggTorrent, un "tracker" de torrents francophone bien connu des spécialistes, qui avait succédé en 2017 à la fermeture du célèbre T411. Attirant plusieurs millions de visiteurs chaque mois, YggTorrent fait même figure de référence pour les amateurs en proposant chaque jour de nouveaux liens pour partager en torrents des fichiers de toutes sortes (films, séries, logiciels, jeux, musiques, etc.). Et comme tous les sites du même genre, il avait pris jusqu'-là l'habitude de changer régulièrement d'adresse (URL) pour échapper aux mesures de blocage dont il faisait souvent l'objet (voir notre article).

Mais cette fois, ses administrateurs ont pris une décision plus originale et autrement plus radicale : rendre YggTorrent privé. En clair, limiter l'accès aux "membres" inscrits, c'est-à-dire aux utilisateurs ayant créé un compte personnel. Un procédure simple (il suffit de choisir un pseudo et un mot de passe et d'indiquer une adresse mail), mais pas gratuite puisqu'il faut régler des frais de 19,99 euros via PayPal (une seule fois) ! Voilà qui pourrait bien réduire les ardeurs des amateurs de téléchargement pirate, peu accoutumés par essence à payer quoi que ce soit…

Et comme si ce ticket d'entrée ne suffisait pas, les nouvelles inscriptions semblent bloquées pour le moment, l'accès à YggTorrent se limitant aux seuls membres déjà inscrits (qui représentent tout de même quelques six millions d'utilisateurs), comme le signale le site spécialisé TorrentFreak. Les nouveaux venus devront donc patienter jusqu'à nouvel ordre avant de pouvoir s'adonner aux joies des torrents.

Difficile donc de dire aujourd'hui si cette nouvelle méthode suffira à échapper aux foudres de la justice et des ayants droit, le fait de passer en privé permettant en théorie d'échapper aux radars. Mais il n'est pas certain que la mesure tarifaire soit du goût de tout le monde, d'autant que de nombreux autres sites pirates concurrents sont toujours accessibles gratuitement.