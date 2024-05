Google AI Overviews : comment l'IA va radicalement changer la recherche sur Internet

Google va profondément modifier la recherche sur Internet avec AI Overviews, une nouvelle technologie à base d'intelligence artificielle qui impactera aussi bien les utilisateurs que les éditeurs de sites et les créateurs de contenus.

La Google I/O 2024, la grand-messe de Google à l'intention des développeurs, qui se déroule au siège du géant américain depuis le 14 mai , restera certainement dans les annales de l'informatique. Toutes les annonces effectuées avaient comme point commun l'intelligence artificielle. Ce domaine semble être devenu la pierre angulaire de presque tous les services de la firme. Et parmi les plus impactés par la présence de l'IA, figure en tête de liste l'outil le plus populaire de Google : Search, son moteur de recherche. Si en 25 ans d'existence Search a connu beaucoup d'évolutions, celle que vient d'initier Google avec AI Overviews (Aperçus d'IA en français) va changer non seulement le quotidien des internautes mais aussi celui des éditeurs de sites Web et autres créateurs de contenus.

© Google

Comment fonctionne Google AI Overviews ?

Aujourd'hui, lorsque vous tapez une requête dans le champ de recherche de Google, Search présente une liste de résultats constitués d'une grande variété de sites Web, les fameux liens bleus, étalés sur plusieurs pages, qui peuvent vous apporter une réponse. À cela s'ajoutent les liens sponsorisés, les carrousels (avec des sites mis en avant), des images, des vidéos sur YouTube, etc. Par exemple, en saisissant " recette quiche lorraine " dans le champ de recherche, s'affichent une multitude de liens renvoyant vers des sites Web qui présentent une ou plusieurs recettes de quiche lorraine. À vous de cliquer, lien après lien, pour trouver la recette qui vous convient.

Avec AI Overviews, c'est l'intelligence artificielle de Google, incarnée par son modèle maison Gemini, qui prend la main. Son but : effectuer une recherche à votre place et vous exposer son point de vue. C'est ce qu'on appelle l'IA générative, une intelligence artificielle qui produit elle-même du contenu à partir d'une ou plusieurs sources. Ainsi, avec cette même requête, AI Overviews, placé bien en évidence en de la page et qui en occupe une bonne partie, va afficher non pas une liste de sites de recette mais une recette, décrite étape par étape, avec les ingrédients nécessaires comme on en trouve sur la plupart des sites. Pour y parvenir, il aura tiré ses informations de SA recette ultime à partir de très nombreux sites Web qu'il aura parcouru en tenant compte de leur popularité, des notes attribuées par les visiteurs et de bien d'autres critères selon la firme. Le principal avantage d'AI Overviews pour l'internaute est qu'il permet de gagner du temps en s'économisant les clics à répétition pour ouvrir chaque lien mentionné auparavant. Quant à la liste de sites Web habituels, elle est toujours présente mais reléguée bien plus bas dans les résultats.

Mais AI Overviews peut faire bien plus que ça. Il permet de fournir un résultat rapide pour une requête très complexe regroupant plusieurs notions grâce au Multi-step reasoning ou le raisonnement en plusieurs étapes en français. Dans sa démonstration lors de sa conférence, Google prenait comme exemple cette requête : "Trouve le meilleur cours de yoga ou de Pilates à Boston, indique les détails sur leurs offres de bienvenue et sur le temps de trajet depuis Beacon Hill".

© Google

En l'état actuel de Search, n'importe quel internaute aurait procédé par étapes avec des requêtes courtes utilisant des mots clé. D'abord en cherchant des cours de yoga et de Pilates puis en regardant lesquels étaient à proximité et enfin en se penchant sur les offres de bienvenue de chacun d'eux en ouvrant les sites Web les uns après les autres. Avec AI Overviews, l'IA décompose la requête en plusieurs mots clé puis organise sa réponse selon plusieurs critères de priorité. Cette unique requête mène à une liste de résultats prenant en compte tous ces critères en un seul clic. Gain de temps assuré.

© Google

Autre exemple montré lors de la Google I/O : "Crée un programme de repas faciles à préparer pour trois jours pour un groupe". Là encore, après avoir consulter plusieurs sites Web, Gemini va générer plusieurs recettes étalées sur trois jours.

© Google

Plus fort, il est possible d'interagir avec le résultat en demandant d'échanger des plats entre les jours, d'ajouter des recettes végétariennes, etc. Et une fois le programme calé ? Il ne reste plus qu'à l'exporter dans une document Google Docs ou Sheets ou l'envoyer par mail avec Gmail. La force d'AI Overviews, et du coup de Gemini, est de compiler des résultats de recherche, de les trier et de les organiser selon les critères demandés afin de les présenter de la façon la plus claire qui soit et qui correspond le mieux aux attentes de l'utilisateur. Gemini analyse ainsi les sites Web, se sert des informations dont il a besoin, les trie, les digère et les recrache à sa sauce sans demander son avis à qui que ce soit. De quoi agacer bon nombre d'éditeurs de sites. Quant aux sources exploitées, AI Overviews peut en afficher jusqu'à quatre. Mais il est fort probable que de nombreux autres sites soient utilisés pour produire les résultats... sans qu'ils ne soient pour autant mentionnés.

Quel peut être l'impact d'AI Overviews pour les éditeurs de sites Web et les créateurs de contenu ?

Jusqu'à maintenant, chaque éditeur de site Web s'acharne à travailler son référencement auprès de Google pour remonter toujours plus haut dans les résultats de recherche afin d'être le plus visible et d'attirer le visiteur. Avec AI Overviews, Google semble balayer ce travail de fond puisque les sites Web sont placés derrière les résultats de l'IA générative. Pourtant la firme tient à rassurer en indiquant que " les liens inclus dans les aperçus AI obtiennent plus de clics que ceux apparus sous la forme d'une liste Web traditionnelle pour la même requête ". Oui, mais les autres ? Ils risquent bien de voir leur trafic fortement diminuer. Par ailleurs, l'IA générative ne serait pas de la partie à la moindre requête saisie dans Google, selon Liz Reid, directrice de la recherche en ligne de Google interrogée par nos confrères américains de Wired : " Si vous cherchez Walmart.com (enseigne de la grande distribution américaine - ndlr), vous voulez vraiment simplement aller sur Walmart.com. Mais si vous avez une question extrêmement personnalisée, c'est là que nous allons apporter cela ". En d'autres termes, les fameux liens bleus et leur classement resteront en place pour les recherches les plus simples.

AI Overviews pose également des questions d'équilibre et de pluralité de l'information. Si Google indique pour l'instant se focaliser sur des domaines comme la cuisine, les voyages, les activités de divertissements ou sportives, on se demande si AI Overviews sera également mis à contribution pour des informations plus généralistes. On peut alors s'inquiéter que les algorithmes fournissent une réponse formatée pour tous les internautes formulant la même requête. L'IA générative pourrait alors délivrer un résumé modelé selon sa propre vision. Seuls les plus curieux feront défiler la page de résultats pour accéder aux traditionnels liens bleus et se former leur propre opinion en visitant les sites qu'ils souhaitent.

Quand AI Overviews sera disponible ?

Après un an de travail et de tests, Google commence à déployer AI Overviews aux Etats-Unis pour le moment. La firme indique un déploiement dans d'autres pays du monde au cours de l'année estimant pouvoir toucher un milliard d'individus avant la fin 2024. Google s'est bien gardé de s'avancer sur l'arrivée d'AI Overviews en Europe ou les contraintes du Digital Markets Act (DMA) et les autres réglementations sur les droits d'auteurs pourraient lui mettre des bâtons dans les roues.