Google va profondément modifier son moteur de recherche avec Notes

Google prépare une nouvelle fonction qui permettra d'enrichir les résultats de recherche avec les contributions des internautes et de les commenter directement. De quoi modifier en profondeur le fonctionnement du célèbre moteur.

Chaque modification de Google Search, qui occupe 90 % des parts de marché du secteur, est un véritable bouleversement pour les internautes du monde entier. Qu'il s'agisse d'une modification de l'algorithme, d'une nouvelle icône ou d'une nouvelle fonction, tout est d'une importance capitale. Et la prochaine nouveauté pourrait bien transformer profondément le moteur de recherche. Il s'agit de la fonction Notes, présentée en novembre dernier, qui doit permettre aux utilisateurs de commenter les résultats afin de rendre la recherche plus personnalisée et plus interactive, tout en enrichissant les résultats. Elle est actuellement testée aux États-Unis et en Inde, via Search Labs, le programme qui permet d'accéder aux fonctions Google en cours de développement. Et autant dire qu'elle pourrait grandement changer notre manière de naviguer et de valider les informations en ligne. Mais la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter là, puisque les utilisateurs pourront également répondre et commenter les Google Search Notes, transformant le moteur de recherche en réseau interactif.

Google Search : bientôt des commentaires sous les notes

"Nous avons constaté dans nos recherches que les gens s'intéressent à ce que des gens comme eux disent à propos d'une page Web donnée. Les notes sont conçues pour fonctionner de concert avec le contenu existant sur le Web, ajoutant ainsi une nouvelle couche d'informations humaines à vos résultats de recherche", avait expliqué Google en novembre dernier. Ainsi, en appuyant sur le bouton "Notes", les utilisateurs vont pouvoir voir ce que d'autres ont dit à propos de la page Web. Lorsqu'ils visiteront une page que vous jugez utile, ils pourront facilement créer une note, qui pourra être personnalisé avec des éléments tels que du texte, des autocollants, des photos et différents styles visuels.

© Android Authority

Google s'efforce de faire en sorte que cette future option permette également aux utilisateurs de répondre aux notes. Assemble Debug, contributeur d'Android Authority, a réussi à activer une nouvelle section "Commentaires" dans les paramètres des notes. Il s'agit d'une fonction en cours de développement, elle n'est donc pas accessible au grand public.

Google Notes : une fonction qui n'est pas sans risques

Si elles sont bien implémentées, les notes pourraient non seulement améliorer la recherche d'informations, mais aussi encourager une participation plus critique et plus éclairée des utilisateurs. Toutefois, une telle fonction n'est pas sans risques. En premier lieu, elle soulève des questions de confidentialité et de sécurité. Les internautes devront faire attention à ce qu'ils annotent, car leurs publications pourraient contenir des informations sensibles ou personnelles. De plus, les notes pourraient affecter la qualité et la pertinence des résultats de recherche, car les utilisateurs pourraient être influencés par elles ou subir de la désinformation. Enfin, il est tout à fait possible qu'elles soient détournées à des fins de cyberharcèlement ou par des comportements abusifs.

Google se veut rassurant sur le sujet. "Nous savons que la qualité et la sécurité sont essentielles lorsque nous expérimentons cette nouvelle capacité. Notes s'appuie largement sur les protections développées au fil des décennies pour vous fournir des informations fiables et utiles sur la recherche. Nous utilisons une combinaison de protections algorithmiques et de modération humaine pour garantir que les notes sont aussi sûres, utiles et pertinentes que possible, et pour nous protéger contre les contenus préjudiciables ou abusifs", avait expliqué la firme lors de l'annonce de la fonction en novembre dernier. Bien évidemment, il sera possible de désactiver l'option dans les paramètres.