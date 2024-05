Combien de points avez-vous encore sur votre permis de conduire - ce service gratuit vous le dira

Vous ne savez pas combien il reste de points sur votre permis de conduire ? Inutile d'aller en préfecture : ce tout nouveau service en ligne vous donnera votre solde immédiatement, officiellement et gratuitement !

Comme de nombreux automobilistes, vous avez peut-être commis une infraction au code de la route qui vous a valu une amende. Et quelques précieux points de permis. Car depuis l'introduction du fameux "permis à points" en 1992, de nombreux écarts aux règles du Code sont sanctionnés par une ponction sur votre "crédit" – de un à six points selon la gravité de l'infraction, et même jusqu'à huit en cas d'infractions multiples en même temps. Et, dans le pire des cas, vous pouvez perdre vos douze points initiaux et voir ainsi votre permis vous être retiré, avec évidemment l'interdiction de prendre le volant et l'obligation de suivre un stage un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour regagner quelques points…

Le problème, c'est qu'à moins de tenir une comptabilité rigoureuse en se plongeant dans les avis de contravention, il n'est pas simple de savoir exactement le nombre de points qui restent à un moment donné sur un permis quand on a été sanctionné. D'autant que les points perdus sont progressivement recrédités au bout d'un moment. De fait, le solde n'est pas indiqué sur le permis lui-même, qu'il soit "ancien" – le carton rose – ou "moderne" – au format carte de crédit.

Pendant des années, la seule solution consistait à se rendre en préfecture. Et c'est seulement en 2007 que le service en ligne Télépoints a été mis en place. Mais même s'il a été amélioré au fil des ans, ce site Internet peu pratique et souvent critiqué a fini par devenir obsolète. C'est pourquoi le Gouvernement a récemment décidé de le remplacer par un nouveau service ) la fois plus moderne, plus complet et plus simple.

Ainsi, depuis le 23 novembre 2023, vous pouvez consulter très facilement votre solde de points sur le site officiel Mes Points Permis, accessible gratuitement avec un simple navigateur Web, sur ordinateur comme sur mobile. La marche à suivre est alors très simple : il faut juste vous munir de votre permis de conduite.

Une fois sur le site, vous devez d'abord vous identifier, soit avec votre compte France Connect, soit en créant un compte dédié sur le site Permis de conduire, avec votre adresse mail et un mot de passe. Sélectionnez ensuite le format de votre permis de conduire : Format européen (carte de crédit) ou Format 3 volets (cartonné). Une fois ce choix effectué, vous devez sélectionner le format du numéro de dossier inscrit sur votre permis. Les choix varient selon le type de votre permis : numéro sur lignes avec ou sans espace, numéro de 12 chiffres sur une ligne, etc. Une fois la bonne case cochée, saisissez ce numéro, cochez la case J'accepte ces Conditions générales d'utilisation et validez en cliquant sur le bouton bleu Créer mon compte, tout en bas de la page. Votre solde de ponts s'affiche alors en clair dans une nouvelle page, avec la date du dernier changement sur votre permis. C'est tout ! L'opération prend moins de deux minutes.

Attention toutefois : le site précise deux détails importants. D'abord, le solde indiqué correspond au nombre de points affectés à votre permis de conduire au moment de votre connexion : à cette date, d'autres infractions éventuelles peuvent ne pas avoir été prises en compte et enregistrées dans le système national des permis de conduire. Ensuite, ce solde ne préjuge pas du droit à conduire, qui peut être éventuellement suspendu ou restreint par une mesure administrative ou judiciaire dont vous pourriez faire l'objet. Méfiance donc si vous avez commis récemment une infraction.