Vous risquez de développer cette phobie si vous êtes sur les réseaux sociaux

Attention si vous utilisez les réseaux sociaux ! Face à la violence de certains commentaires, des personnes finissent par développer une phobie spéciale qui les handicape dans leur vie quotidienne.

Les réseaux sociaux sont aujourd'hui omniprésents dans notre quotidien. Que ce soit pour garder contact avec nos amis, partager nos passions, suivre nos idoles, participer à la vie politique, rencontrer de nouvelles personnes ou tout simplement nous amuser, nous passons plusieurs heures par jour dessus. Mais tout n'est pas rose dans ce monde virtuel. Car cette exposition constante à l'opinion des autres peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale.

En effet, les réseaux sociaux, en amplifiant la voix de chacun et en offrant une tribune pour des discussions parfois enflammées, créent un environnement propice au développement de phobies sociales. Les utilisateurs peuvent se sentir jugés, être critiqués, voire attaqués pour leurs opinions. Les commentaires négatifs ou haineux, les débats virulents, et la culture du trolling – qui consiste à semer volontairement le chaos – peuvent renforcer leur anxiété et leur crainte de s'exprimer en public. Et on ne parle même pas des cas de cyberharcèlement, dont les femmes sont plus susceptibles d'être victimes !

Aussi, certaines personnes finissent par développer une peur bleue d'être confrontées à l'autre. Mains moites, accélération du rythme cardiaque, rougissement, tremblements, nausées ou encore crise de panique… Autant de signes d'anxiété sociale, qui toucherait au moins une fois dans leur vie 4,7 % des adultes français, d'après les chiffres de la Haute autorité de santé. L'une de ces phobies sociales concerne en particulier la peur écrasante de l'opinion des autres.

Cette peur, nommée allodoxaphobie – ce mot vient du grec ancien "allo" (qui signifie "différence"), "doxo" (opinion) et "phobia" (peur) –, est comme toutes les autres phobies, irrationnelle, accablante et apparaît dans des situations qui, en réalité, posent peu ou pas de danger réel. Attention, il ne faut pas confondre l'allodoxaphobie avec sa cousine la doxophobie, qui est la peur d'exprimer des opinions.

Les manifestations de l'allodoxaphobie peuvent varier, allant d'une légère nervosité à une peur paralysante de participer à des discussions, même avec des proches. Cette phobie peut également entraîner une isolation sociale, car les personnes affectées peuvent choisir de se retirer des réseaux sociaux et de limiter les interactions humaines afin d'éviter la confrontation avec des opinions des autres. Si la phobie devient très grave, ceux qui en souffrent peuvent même organiser leur vie de manière à éviter toute situation dans laquelle ils pourraient entendre l'opinion d'autres personnes, au point de se retirer de la société. Heureusement, l'allodoxaphobie peut être traitée comme tout autre type de phobie sociale, grâce à des groupes de soutien et à des professionnels en psychologie. Prudence donc !