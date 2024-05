Vous allez pouvoir organiser des événements au sein des Communautés WhatsApp

WhatsApp marche sur les plates-bandes de Facebook en permettant désormais de créer des événements au sein des Communautés. La messagerie instantanée tend de plus en plus vers le réseau social...

Une des principales forces de WhatsApp demeure son aptitude à organiser des discussions de groupes. Une opération simple et des plus utiles dès lors qu'il s'agit de communiquer avec plusieurs personnes en même temps. Et les occasions sont multiples : préparer une fête d'anniversaire, une sortie de groupe, organiser un événement, discuter avec plusieurs membres de la famille ou dialoguer avec plusieurs collaborateurs pour mener à bien un projet... Les occasions ne manquent pas ! Par la suite, Meta a introduit les Communautés, qui permettent de créer des sous-groupes dans un groupe. C'est très pratique pour gérer plusieurs conversations autour d'un sujet bien précis. Par exemple, les membres d'un restaurant peuvent former leur communauté et créer un fil de discussion pour les chefs, un fil de discussion pour les serveurs en salle et un pour la totalité de l'équipe. Idem pour une classe, qui peut accéder à un canal pour l'entraide aux devoirs, un pour les annonces des professeurs, un pour les absences, etc. Pour rendre WhatsApp encore plus convivial et indispensable, Meta a annoncé, dans un billet de blog, le déploiement progressif d'une fonction permettant de créer un événement au sein des Communautés.

Événement WhatsApp : les Communautés, mieux que les groupes Facebook ?

"Grâce aux événements, il est désormais plus simple d'organiser des rencontres directement sur WhatsApp, qu'il s'agisse de réunions virtuelles ou de soirées d'anniversaire", se réjouit Meta. Chaque membre de la Communauté pourra créer un événement auquel les autres participants pourront répondre. Toutes les informations relatives à l'événement seront accessibles dans les informations du groupe et, pour être sûr de ne pas l'oublier, WhatsApp enverra une notification aux participants peu avant sa tenue. Les événements seront dans un premier temps réservés aux Communautés, puis la fonction sera déployée dans l'ensemble des groupes dans les mois à venir.

© Meta

Autre nouveauté : une fonction baptisée "Réponse dans les groupes d'annonces" est également ajoutée dans les Communautés, permettant aux administrateurs de "recevoir des retours de la part de leurs membres sans pour autant altérer l'objectif de ces groupes". Concrètement, il sera possible de réagir à un message d'annonce au sein d'un "thread", de la même manière que sur d'autres services de messagerie comme Slack ou Discord, afin de garder une certaine cohérence et clarté. Un peu comme sur les réseaux sociaux finalement. Surtout, ces messages n'activeront pas de notifications, afin que les membres ne soient pas spammés dans les plus grosses communautés. Pratique !

Ces ajouts montrent la volonté de Meta de faire de sa messagerie instantanée un outil pour le monde professionnel, se posant petit à petit comme un concurrent sérieux pour Teams, Zoom ou encore Google Meet, mais temps également à le faire de plus en plus ressembler à un réseau social à part entière. Avec la création d'événements, WhatsApp vient même marcher directement sur les plates-bandes de Facebook qui, s'il perd en popularité, restait jusqu'ici LA plateforme pour organiser un événement. Reste à voir s'ils auront autant de succès !